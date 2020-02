von Ernst Brugger

Neben den Wahlen zu einem neu formierten Kommando haben Ehrungen auf aufstädtischer und Landeebene die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Säckingen in der Wallbacher Flößerhalle geprägt. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger aus Albbruck, der die Ehrungen für das Land Baden-Württemberg vornahm, dankte den Bad Säckinger Feuerwehrleuten für ihren ehrenamtlichen und vorbildlichen Einsatz, auch auf Kreisebene.

Bad Säckingen Bad Säckinger Feuerwehr hilft 42 Menschen in Lebensgefahr Das könnte Sie auch interessieren

Rotzinger betonte aber auch, dass der Kreis viel in technische Ausrüstungen investiere. So sei beispielsweise der Kreis Waldshut bundesweit Vorreiter bei der Digitalisierung für Alarmsysteme. In vielen Fällen würde die hohe Leistungsbereitschaft der heimischen Kräfte auch über die Grenzen der Stadt hinaus bewiesen. Sie seien für die vielseitigen Aufgaben gut gerüstet und würden bei Großeinsätzen, auch bei Überlandeinsätzen, wertvolle Mithilfe leisten. Seiner wörtlichen Anerkennung folgte die Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg für jahrzehntelange ehrenamtliche Einsatzbereitschaft.

Die Geehrten

Goldenes Ehrenzeichen für 50 Jahre: Günter Rünzi und Bruno Huber.

Günter Rünzi und Bruno Huber. Goldenes Ehrenzeichen für 40 Jahre: Karl Strittmatter, Norbert Lütte und Bernhard Baumgartner.

Karl Strittmatter, Norbert Lütte und Bernhard Baumgartner. Silbernes Ehrenzeichen für 25 Jahre: Dirk Wiedemann.

Dirk Wiedemann. Bronzenes Ehrenzeichen für 15 Jahre: Holger Bäumle, Rainer Burkert, Nils Jäger und Robert Vogt.

Beförderungen

Löschmeister : Carsten Otteny.und Oliver Schapfel.

: Carsten Otteny.und Oliver Schapfel. Hauptfeuerwehrmann: Nils Lütte.

Nils Lütte. Oberfeuerwehrmänner: Tobias Brüderle, Julius Dahm, Rene Fuhrmann, Christoph Lewe und Christiopher Sieber.

Tobias Brüderle, Julius Dahm, Rene Fuhrmann, Christoph Lewe und Christiopher Sieber. Feuerwehrmann/-frau: Sandra Tennert, Patrick Geng, Jonas Gerspach, Daniel Teubner und Markus Völkle.

Die vom Land Baden-Württemberg Geehrten (von links): Günter Rünzi und Bruno Huber (je 50 Jahre), Karl Strittmatter, Norbert Lütte und Bernhard Baumgartner (je 40 Jahre) sowie Dirk Wiedemann (25 Jahre). | Bild: Ernst Brugger

13 junge Feuerwehrleute, darunter vier Frauen, wurden in den aktiven Feuerwehrdienst aufgenommen. Viel Beifall erntete Vize-Kommandant Volker Schultheiß, der mit einem Video einige, teils auch spektakuläre Einsätze der heimischen Feuerwehrleute im vergangenen Jahr noch noch einmal visuell in Erinnerung rief.