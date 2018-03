Bad Säckingen Die Fans von Eure Mütter reisen sogar aus Zwickau ins Gloria-Theater nach Bad Säckingen

Die Comedians Eure Mütter begeistern das Publikum im Gloria-Theater – zumindest die Gäste, die hart im Nehmen sind.

Kleine Dusche gefällig? Wie, Sie sind wasserscheu? Sie haben ein zartes Gemüt? Etwas hart im Nehmen, also nicht gerade ein Sensibelchen, was Wortwahl, Ausdruckskraft und Gestik anbelangt, sollten Besucher von Eure Mütter schon sein. Mit ihrem Spezial-Programm: „Ich find ja die Alten geil – Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2012, einem Best Off, traten die Musikkomiker am Freitagabend im ausverkauften Gloria-Theater in Bad Säckingen auf. Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann schienen auch dieses Jahr exakt den Nerv des Publikums zu treffen, das die Stuttgarter Comedians begeistert feierte und nicht ohne Zugabe von der Bühne ließ.

Andi, Don und Matze von Eure Mütter nahmen sich bei ihrem Angriff auf die Lachmuskeln ganz banaler Alltagsthemen an: Damentoiletten und ihre Anziehungskraft auf Frauen, Magen-Darm-Infekte, Diskussionspunkte zwischen Frau und Mann (geputzter Boden, dreckige Schuhe). Heidi Klums Model-Casting-Show einmal anders: Das verblüffende Gesicht, das Frühjahrsprofil, das Trendgesicht aus Barcelona und das Gesicht danach.

Dem Publikum gefällt die schräge, abgedrehte Comedy der Stuttgarter: Niklas Tontsch (19) und Manuel Schuler (17) aus Wehr mögen „die Lieder, Grimassen und Witze“ des Trios, Simon Eckert (35) aus Rickenbach, wie die beiden Wehrer zum zweiten Mal hier, gefällt „der Humor, verbunden mit einem Schuss Wahrheit, aus dem echten Leben halt“. Axel Dettling (56) aus Tiengen ist begeistert: „Rotzfrech, kommen einfach gut rüber.“ Sabine Del Giudice (55) aus Höllstein findet das Trio „unterhaltsam und lustig. Im TV würde ich es mir nicht anschauen, aber live finde ich es gut.“

Die Künstler sorgten mit ihrem Mix aus Comedy und Gesang mit musikalischer Begleitung für beste Stimmung beim Publikum der Generation 60minus. Die wenigen Besucher über diese Altersgrenze hinaus schienen sich eher vertan zu haben oder nicht gewusst zu haben, was sie erwarten würde. Doch der Rest, eben eingefleischte Eure-Mütter-Fans, schien nicht genug kriegen zu können. Sie kamen unter anderem von Schönau bis aus Waldshut-Tiengen angereist. Ein Paar kam extra von Zwickau nach Bad Säckingen. Die Vorstellung im Gloria-Theater in Bad Säckingen sei die 97. Show von Eure Mütter, die sie besuchten, erzählt Silke Peisker. Wenn das keine wahre Fan-Liebe ist!