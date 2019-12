von Daniela Seiberle

Bereits zum neunten Mal veranstaltete am Freitagabend Sameday Records ein Jahresabschlusskonzert im Kursaal Bad Säckingen. Bevor die Band die Bühne betrat, sorgte ihre Vorband The Roadjacks bereits für ordentlich Stimmung. Die jungen Musiker aus Mülheim, die dieses Jahr bereits in Freiburg für „Fridays for future“ auf der Bühne standen, setzten sich im Online-Voting von Sameday Records gegen zwei weitere Bewerber durch.

Als Vorband spielten The Roadjacks aus Mülheim, die sich im Online-Voting gegen zwei andere Bands durchgesetzt hatten. | Bild: Daniela Seiberle

Anschließend betraten dann auch Daniele Cuviello, Severin Ebner und Patrick Huberunter lautem Applaus der rund 600 Besucher im Kursaal die Bühne. Die Stimmung im Publikum war von Beginn an großartig. Zuschauer jeglichen Alters lauschten den Klängen der Band. Bereits ihr erstes großes Konzert 2011 spielten sie im Kursaal Bad Säckingen, damals waren sie noch relativ unbekannt in der Region. Doch bereits bei diesem ersten Konzert war die Halle voll und seither begeistern sie Jahr für Jahr aufs Neue.

Den ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie beim Oktoberfest in Niederhof. Obwohl Akkustikmusik nicht typisch für ein Oktoberfest ist, konnten sie das Publikum dort restlos begeistern. Der damalige Kulturchef von Bad Säckingen, der mit im Publikum saß, war so begeistert, dass er daraufhin das erste Konzert der Band im Kursaal Bad Säckingen veranstalte. Das war der Startschuss im Jahr 2011. Daraufhin folgte 2015 die Teilnahme bei der TV-Sendung „The Voice of Germany". Mittlerweile spielt die Band als Vorband bekannter Künstler wie Andreas Bourani und Birdy und gibt Konzerte im In- und Ausland.

„Neues wagen, damit sich neue Türen öffnen“, ist auch das Motto des Songs „Confession“ aus dem Debüt-Album „Never Ending“, den sie beim Konzert neben weiteren Songs zum Besten gaben. Die Energie von der Bühne schwappte auf das Publikum über, es wurde mitgesungen, das Handy gezückt und im Takt mitgeklatscht. Neben weiteren Songs aus ihrem Album „Never Ending“ sowie einigen neuen Songs aus dem kommenden Album, dass 2020 erscheinen soll, ließ Sameday Records sein Publikum auch immer wieder durch kleine Anekdoten am Bandalltag teilhaben. Eines wurde dem Publikum dabei sofort klar: Freundschaft und Familie steht für die Band an oberster Stelle. Sameday Records organisiert Abende wie diesen durch die Unterstützung von Freunden und Familien und ohne eine Agentur im Hintergrund. Auch das Geheimnis ihres Erfolgs sieht die Band in der Freundschaft. Genau darum geht es in dem Song „Give it all up“, den die Band an diesem Abend ebenfalls performte.

Special Guests beim Jahresabschlusskonzert waren die Rapper von Rookeys aus dem Schwarzwald, die in diesem Jahr, wie Sameday Records im Jahr 2015, an der TV-Sendung „The Voice of Germany“ teilnahmen. Zusammen mit Sameday Records spielten sie auf der Bühne im Kursaal einen gemeinsamen Song. Das Kontrastprogramm dazu bildete eine Ballade aus dem kommenden Album der Band, die den Kursaal in ein Meer aus (Handy)-Lichtern verwandelt.

Schon zum neunten Mal gab Sameday Records im Kursaal Bad Säckingen ein Konzert zum Jahresabschluss. | Bild: Daniela Seiberle

Natürlich durfte bei dem durchweg gelungenen Abend eine Zugabe nicht fehlen und auch diese hielt eine besondere Überraschung bereit. Vorab hatte die Band auf den sozialen Medien darum gebeten, den Songtext zu ihrem neuen Song „These are the days“ zu lernen und am Konzert mitzusingen, da ein Mittschnitt am Jahresabschlusskonzert geplant sei. Jeder der Anwesenden im Kursaal wurde damit Teil des neuen Songs der Band. Und so sangen alle lauthals mit: „On an exit road we turned the car, we saw lightning bolts and shooting stars and we say: These are the days!“