von Simon David

Keine große Gala, kein offizieller Empfang, kein Festbankett, kein Tag der offenen Tür: Der Treffpunkt Kinder hat sein 30-jähriges Vereinsbestehen mit einem Sommerfest ganz im Zeichen der Kinder gefeiert. Auf der Außenanlage des Treffpunkts im Schöpfebachtal in Bad Säckingen wurde bei schönstem Spätsommerwetter allerhand geboten – vor allem eben für die Kleinen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Neben Kinderschminken, Ballspielen; Schubkarrenrennen oder Staffelei-Malen gab es auch ein Kasperletheater, das die Erzieherinnen aufführten. Und nicht nur das kam richtig gut an. Eltern, Kinder, Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins hatten an dem Nachmittag ihren Spaß. Darum war es dem Vorstand um die Vorsitzende Franziska Häcker und Kindergartenleiterin Andrea Diessner auch gegangen. Die Vorstandsmitglieder sorgten dabei für die Bewirtung mit Gegrilltem, kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen.

Dennoch durfte zumindest eine kurze offizielle Begrüßung beim runden Geburtstag nicht fehlen. Die übernahm Uli Friedlmeier, Mann der ersten Stunde, in Form eines Quiz‘. Am 11. März 1989 hatte er den Treffpunkt Kinder in Bad Säckingen zusammen mit seiner Frau Christine, die das Familienzentrum im Treffpunkt leitet, und einigen Mitstreitern gegründet. Insgesamt fünf der Gründungsmitglieder sind zurzeit wie 134 andere Mitglieder Bestandteil des Vereins. Darunter Uli Friedlmeier, der noch als Kassierer im Verein tätig ist, obwohl seine Kinder längst erwachsen sind. Doch der Verein begeistert ihn bis heute und liege ihm ungemein am Herzen, meinte er.

Anlässlich der Feier erinnerte Friedlmeier an die Anfänge des Treffpunkt Kinder mit den ersten Kindergartengruppen in der Güterstraße. Die ersten Eltern-Kind-Gruppen fanden davor sogar im Galluskindergarten in einem Raum statt, den der Vincentiusverein zur Verfügung gestellt hatte. Ganz so beengt geht es nicht mehr zu – auch wenn der Verein gerne mehr Platz in der Einrichtung in der Nagaistraße hätte, wo der Kindergarten und das Familienzentrum seit Jahren beheimatet sind. Zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen werden hier betreut. 19 Mitarbeiter sind für den Treffpunkt Kinder tätig. Fast alle – also Kinder, Eltern und Erzieherinnen – waren bei dem Fest zum 30-jährigen Bestehen dabei und hatten vor allem eines: sichtlich Freude.