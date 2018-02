Bad Säckingen Die Ehrenamtlichen des Vereins Nachbarn für Nachbarn leisten 130 Einsatzstunden

Der Wallbacher Verein Nachbarn für Nachbarn freut sich über Mitgliederzuwachs. Gabriele Umbreit übernimmt künftig das Amt der Schriftführerin.

Der vor zwei Jahren gegründete Wallbacher Verein Nachbarn für Nachbarn hat in seiner Mitgliederversammlung eine positive Bilanz gezogen. Der Vorsitzende Klaus-Konrad Umreit berichtete, dass die Zahl der Mitglieder von 29 auf 36 gestiegen sei. Außerdem hätten sich inzwischen mehr als 20 Helfer registrieren lassen. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung sieht der Vorsitzende noch weiteres Potenzial nach oben.

Eine Informationsbroschüre listet die verschiedenen Angebote des Nachbarschaftshilfevereins auf – sie reichen von Reparaturen über die Hilfe bei Computerproblemen und Spaziergängen bis zu Haushaltsdiensten. Nach Angaben des Geschäftsführers Fred Rünzi leisteten zehn Helfer im Jahr 2017 rund 130 Stunden Nachbarschaftshilfe, was einer Erhöhung um 150 Prozent entspricht. In dieser Statistik enthalten sind aber nur diejenigen Einsätze, die über die Kontaktstelle vermittelt wurden.

„Manches läuft auch direkt von Person zu Person“, so Rünzi. Am meisten nachgefragt wurden laut seiner Statistik Nachhilfe (38 Stunden) und Kinderbetreuung (37), danach folgten Gartenarbeit (21), Wohnungs- und Haustierbetreuung (20) und Haushaltshilfe (zehn). Helfer, die mehr als 20 Stunden im Jahr im Einsatz waren, wurden geehrt und mit einem kleinen Geschenk belohnt. Die eifrigste Helferin war Lea Keser mit 63 Stunden, es folgten Fred Rünzi (29) und Heiko Weißbach (23). „Jeder ist wichtig, auch wenn er nur ein bis zwei Stunden im Jahr hilft“, betonte der Vorsitzende Klaus-Konrad Umbreit. Ortsvorsteher Fred Thelen dankte allen Helfern und beglückwünschte den jungen Verein: „Das Konzept ist gut, die Angebote sprechen sich im Dorf herum, macht also weiter so.“

Die Wahlen führten zu einer kleinen Veränderung im Vorstand: Da Schriftführerin Yvonne Kuny nicht mehr kandidierte, wurde Gabriele Umbreit einstimmig zu deren Nachfolgerin gewählt. Alle anderen Amtsinhaber wurden einstimmig bestätigt. Dies sind Klaus-Konrad Umbreit (Vorsitzender), Dieter Troppmann (stellvertretender Vorsitzender), Paul Merkert (Kassierer), Waltraud Wunderle (Vertreterin der katholischen Kirche), Fred Rünzi (Geschäftsführer) und Brigitte Jochim (Beisitzerin). Die Kasse prüfen werden Heike Bechler und Wolfgang Wenk.

Mit einem Grillfest pflegte der Verein die Geselligkeit. Im Dezember organisierte er einen Vortrag eines Kriminalpolizisten zum Thema Einbruchsprävention, der von mehr als 30 Personen besucht wurde. Der Verein überlegt sich, eine ähnliche Veranstaltung erneut anzubieten. Außerdem möchte er einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten und ist bereit, für Mitglieder die Kosten dafür zu übernehmen. Zum Schluss der Versammlung hielt Dieter Troppmann einen Vortrag über die Tricks und Maschen, mit denen Betrüger die Arglosigkeit und Hilfsbereitschaft von Menschen ausnutzen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Der Verein

Der Verein Wallbacher Nachbarschaftshilfe für Jung und Alt – Nachbarn für Nachbarn wurde im Jahr 2016 gegründet und hat derzeit 36 Mitglieder. Vorsitzender ist Klaus-Konrad Umbreit, Geschäftsführer ist Fred Rünzi. Kontakt unter der Telefonnummer 07761/93 34 76 oder per E-Mail (kontakt@nfn-wallbach.de).