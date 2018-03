Bad Säckingen Die Deutsche Herzstiftung sieht Seilspringen als Gesundheitsvorsorge

Die Deutsche Herzstiftung gibt mit Seilspring-Kursen Impulse für Schüler der Anton-Leo-Schule. Der Spaß am Sport soll Bewegungsmangel und damit Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems vorbeugen.

Wer als Erwachsener am Herzen erkrankt, hat den Grundstein dafür oft schon in der Kindheit gelegt. Neben der genetischen Veranlagung sind besonders Bewegungsmangel, Übergewicht und eine schlechte Ernährung wichtige Risikofaktoren. Als Folgeerkrankungen können Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen entstehen. Inzwischen bewegen sich aber auch schon die Kinder viel zu wenig. Ballspielen, Laufen oder Springen gehören nicht mehr selbstverständlich zum Tagesablauf.

Sie sitzen vor dem Computer oder vor dem Fernseher oder halten den Kopf nach unten gesenkt auf ihr Smartphone. Eine Folge davon: Inzwischen ist weltweit jedes fünfte Schulkind übergewichtig. Um diesen eigentlich natürlichen und etwas in Vergessenheit geratenen Bewegungsdrang bei Kindern wieder mehr zu fördern, hat die Deutsche Herzstiftung 2015 das Seilspring-Projekt ins Leben gerufen. „Es ist nachgewiesen, dass Seilspringen gut ist für das Herz und die Koordination“, erklärt Ann-Kathrin Amborn.

Außerdem könne jedes Kind Seilspringen, denn der Sport sei nicht vom Körperbau abhängig. Die 24-Jährige selbst betreibt Seilspringen als Wettkampfsport und ist für die Deutsche Herzstiftung in den Grundschulen unterwegs, um die Kinder für das Seilspringen zu begeistern. Jetzt hat die junge Frau die dritten und vierten Klassen der Anton-Leo-Schule in Bad Säckingen besucht und einen ganzen Vormittag hat sich alles nur um das bunte Seil gedreht, mit dem man viele sportliche Übungen alleine, zu zweit oder in einer ganzen Gruppe machen kann. Am Ende des Unterrichts wurden die Eltern zu einer Vorführung in die Turnhalle der Schule eingeladen. In der Anton-Leo-Schule war das bereits der vierte Workshop dieser Art, der durchgeführt worden ist.

„Es ist wichtig, dass sich die Kinder wieder viel bewegen“, erklärt die Workshop-Leiterin. Und wenn man den Kindern an diesem Tag zusieht, glaubt man fast, dass sie nichts anderes tun. Alleine oder zu zweit ließen sie sich ein leuchtend grünes Springseil geben und probierten gleich die verschiedenen Möglichkeiten aus, wie man schwingen und springen kann. Der Workshop der Deutschen Herzstiftung wird kostenlos angeboten und kommt auf Bestellung in die Grundschulen. „Wir schreiben die Deutsche Herzstiftung jedes Jahr an, ob sie wieder einen Kursleiter frei haben, der zu uns kommen kann“, sagt Andrea Mutter, Sportlehrerin an der Anton-Leo-Schule. Denn inzwischen ist der Workshop ein fester Bestandteil im Stundenplan der Einrichtung.

Die Kursleiter der Deutschen Herzstiftung geben zunächst einen Basiskurs in Sachen Seilspringen. Dieser vermittelt zahlreiche Möglichkeiten des Seilspringens. Und das nicht nur aus sportlicher Sicht. „Durch die Teamarbeit beim Seilspringen wird die Integration körperlich, aber auch sozial schwächerer Kinder vorangetrieben“, sagt die Kursleiterin. Außerdem: „Die Kinder haben beim Seilspringen gleich ein Erfolgserlebnis, das sie motiviert, sich noch mehr zu bewegen.“

Das Projekt

Aktuell wird das Seilspring-Projekt „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Saarland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt durchgeführt und erreicht bundesweit mit mehr als 10 000 Workshops mehr als 500 000 Kinder.

