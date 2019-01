Die Deutsche Bahn hat einen Roll-Out. Das hat man uns kürzlich in einer Presseerklärung mitgeteilt. Roll-Out, das klingt im Zusammenhang mit der Hochrheinbahn zwischen Basel und Radolfzell soweit schon mal gut, denn es beinhaltet „Roll“ – also rollen – und nicht „Stand“ wie stehen. Allerdings, das dürfte alle Nutzer der Hochrheinstrecke nicht verwundern, geht es bei dem Roll-Out nicht um das fahrende Inventar der Bahn, sondern das Stehende – nämlich um die Fahrkartenautomaten. Nun, an Kuriositäten und Paradoxien haben wir uns bei der Bahn ja gewöhnt. Wir wissen bereits, dass das rollende Inventar in Wirklichkeit gerne steht, nun wissen wir auch, dass das stehende gerne rollt.

Spaß beiseite. Es handelt sich laut Pressemitteilung um den großen Roll-Out der Fahrkartenautomaten, was pseudo-internationales Manager-Geschwafel ist und auf gut-deutsch so viel heißt wie: Die Automaten werden halt ausgetauscht. Dabei geht es in erster Linie um das einheitliche Aussehen. Stolz schreibt uns der Verkehrsminister: „Seit einigen Wochen werden an Bahnhöfen in Baden-Württemberg circa 180 der bisher bekannten rot-silbernen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn durch eine neue Automatengeneration ersetzt. Die neuen Automaten sind erkennbar an ihrem schwarz-weiß-gelbem Design, welches sich ans Landesdesign der neuen Züge im Schienenpersonennahverkehr des Landes anlehnt.“

Die neuen Fahrkartenautomaten der Bahn. Neue Optik wie die gelben Pannen-Züge. | Bild: Hendricks, Philipp (VM)

Sie denken dasselbe wie ich? Diesen Farbwechsel von Rot zu Gelb kennen wir irgendwoher. Stimmt. Die Züge am Hochrhein waren früher rot, heute gelb. Na, dann hoffen wir mal, dass uns mit dem neuerlichen Farbwechsel nicht dasselbe Pannen-Fiasko heimsucht.