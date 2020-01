23. September: Nach mehr als zweieinhalb Monaten endet die Bewerbungsfrist. Bis zu diesem Tag haben nur Amtsinhaber Alexander Guhl und Linken-Stadtrat Angelo De Rosa ihre Unterlagen abgegeben. Dann wird es plötzlich noch einmal hektisch: Am Vormittag reicht die dritte Kandidatin Gesche Roestel aus Wehr ihre Bewerbung ein. Sie sieht sich als Außenseiterin, räumt ein, dass sie weder politische Erfahrung mitbringe noch sich sonderlich mit den Problemen und Themen der Stadt auskenne. Ein weiterer Interessent, nach eigenen Angaben ein Unternehmer, der seit vielen Jahren in der Schweiz lebt, kündigt zwar mit einem umfangreichen Statement auf Facebook seine Kandidatur an, verpasst letztlich aber den Bewerbungsschluss. Ein fünfter Interessent schickt seine Unterlagen per Post. Diese kommen aber einen ganzen Tag zu spät an und sind unvollständig.

20. Oktober, Wahltag: Zweimal hatten die Bürger Gelegenheit, alle drei Bürgermeisterkandidaten bei öffentlichen Veranstaltungen in Augenschein zu nehmen. Während für die Wähler der Fall klar ist und Alexander Guhl mit mehr als 85 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt wird, tobt bereits in den Wochen vor der Wahl in den sozialen Medien die schmutzige Seite des Wahlkampfs. Unter Führung des selbst verhinderten Bürgermeisterkandidaten aus der Schweiz werden alle möglichen Vorwürfe in Richtung Bürgermeister und Stadtverwaltung erhoben. Vorwiegend geht es um unlautere Machenschaften bei Auftragsvergaben, Vetternwirtschaft oder die Gefährdung demokratischer Verhältnisse. Noch am Wahltag wird Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Vorwürfe lauten auf Wahlbehinderung, Wählernötigung, Verletzung des Wahlgeheimnisses und Wählertäuschung. Die Agitation in den sozialen Medien hält für Wochen an.

25. Oktober: Die bei der Wahl drittplatzierte Gesche Roestel sowie zwei weitere Personen fechten die Wahl an. Das Landratsamt Waldshut als zuständige Behörde prüft die Vorwürfe.

Ende November: Kurz nacheinander schließen das Landratsamt Waldshut und die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ihre Untersuchungen ab. Das Landratsamt weist die Wahlanfechtung als unbegründet ab. Die Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen wegen angeblicher strafrechtlich relevanter Verstöße ein. Sämtliche Vorwürfe hätten sich aber im Zuge einer Voruntersuchung als gegenstandslos erwiesen, begründete sie die Entscheidung.