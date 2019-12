Stein/Bad Säckingen vor 4 Stunden

Die Bauarbeiten zur Aufwertung des Rheinuferwegs in der Bad Säckinger Nachbargemeinde Stein sind gestartet

1,4 Millionen Franken fließen in die Verschönerung der Rheinpromenade in der Schweizer Nachbargemeinde Stein. Unter anderem soll eine Treppe entstehen, die ähnlich wie in Bad Säckingen, den Zugang zum Wasser erleichtert und zum Verweilen einlädt.