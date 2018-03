Bad Säckingen Die Badminton-Abteilung des TV Bad Säckingen freut sich über Athleten auf hohem Niveau

Sportwart Markus Zeoli von der Badminton-Abteilung des TV Bad Säckingen berichtet von Aufstiegschancen aller drei Mannschaften.

Die Hauptversammlung der Badminton-Abteilung des TV Bad Säckingen zeichnete sich durch große Harmonie aus. Wie in einer gut funktionierenden Familie, besprach man die Höhen und Tiefen des zurückliegenden Vereinsjahres der TV-Abteilung. Dazu trugen die Familie Zeoli, vertreten durch Antonio, Markus und Gabi Zeoli, maßgeblich bei. Von den 62 Mitgliedern waren 18 bei der Hauptversammlung anwesend.

Sowohl der Bericht von Sportwart Markus Zeoli als auch der von Jugendwart Jakob Straub zeigte deutlich, dass Badminton (die Wettkampfform von Federball) in Bad Säckingen eine aufstrebende Sportart ist. Zwischen zeh und 20 Jugendliche und Kinder kommen jeden Montagabend ab 19 Uhr in die Turnhalle, um unter der Anleitung der Jugendtrainer Jakob Straub, Sandra Schneider und Naomi Blackall das Badminton-Spiel zu trainieren. Dabei geht auch naturgemäß so mancher Federball kaputt, wenn er bei einem Smash mit bis zu 290 Kilometern pro Stunde, geschlagen wird.

Die Aktivmitglieder spielen auf höchsten Niveau, dies vermeldete Sportwart Markus Zeoli. Denn alle drei Mannschaften können mit etwas Glück und Können in diesem Jahr in die nächsthöhere Liga aufsteigen. Die erste Mannschaft steht auf dem ersten Platz der Baden-Liga und könnte den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Liga schaffen. Die zweite Mannschaft steht ebenfalls auf dem ersten Platz der Landesliga und kann in die Baden-Liga aufsteigen. Die dritte Mannschaft wurde erst neu angemeldet und steht auf dem zweiten Platz der untersten Klasse. Auch sie könnte in diesem Jahr in die nächste Liga aufsteigen.

Der Kassenbericht schloss mit einem kleinen Plus ab. Unter der Leitung der Vorsitzenden des Turnvereins Bad Säckingen, Elke Kaiser, fand die Neuwahl des Vorstands statt, nachdem dieser entlastet worden war.

Als Ersatz für Schriftführer Christian Bergold, der nicht mehr kandidierte, wurde Naomi Blackall zur neuen Schriftführerin gewählt, die gleichzeitig als Jugendwart fungiert. Die übrigen Vorstandsmitglieder, Antonio Zeoli (Abteilungsleiter), Kumar (sein Stellvertreter), Markus Zeoli (Sportwart), Jakob Straub (Jugendwart) und Phillipp Loch (Kassierer), wurden wieder gewählt.

Die Abteilung

Die Abteilung Badminton des TV Bad Säckingen hat 62 Mitglieder. Abteilungsleiter ist Antonio Zeoli. Der Kontakt ist möglich per E-Mail (kontakt@badminton-saeckingen.de).