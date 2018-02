Bad Säckingen Die Aqualon Therme baut in nur einer Nacht ihre Lüftungstechnik um

Die Aqualon Therme tauscht die 40 Jahre alte Lüftungs- und Nutzwassertechnik aus. Der Badebtrieb soll von den Arbeiten nicht beeinflusst werden, deshalb gehen sie in einer Nachtschicht vonstatten.

Acht Stunden – nur so viel Zeit blieb den Mitarbeitern zweier Firmen, die in einer Nachtschicht die gesamte Technik der Lüftungsanlage in der Aqualon Therme austauschen, anschließen und wieder zum Laufen bringen mussten. Denn die Badegäste am nächsten Tag sollten wieder uneingeschränkt ihr Wohlfühlprogramm genießen können. Gleichzeitig mit dem Austausch der Lüftungstechnik, ist auch die Nutzwassertechnik ausgetauscht worden. 400 000 Euro kostet die neue Lüftungstechnik.

In den vergangenen Tagen ist es im Untergeschoss, außerhalb des Kundenbereichs, zugegangen wie in einem Bienenstock. Große Lastwagen und Kranfahrzeuge mussten sich im hinteren Bereich des Gebäudes einen nur kleinen Platz teilen, um die großen Elemente aus den Lastwagen und dann vor den Eingang der Technikräume zu bugsieren. Obwohl zunächst anders geplant, hat sich der Betreiber der Aqualon Therme, die Stiftung Bad Zurzach, dazu entschieden, die 40 Jahre alte Technik im Zuge der momentan laufenden Umbauarbeiten des Bereichs der Umkleiden ebenfalls auszutauschen.

Bereits Ende März soll der neue VIP-Bereich bei den Garderoben fertiggestellt sein. Bis Ende September ist das Ende der gesamten Modernisierungsrabeiten geplant. Die Lüftungs- und Nutzwassertechnik war längst nicht mehr zeitgemäß. Sowohl was die Kraft, mit der die Maschinen arbeiteten, anbelangt als auch den energetischen Aspekt. Rund zwei Millionen Euro investiert die Stiftung Bad Zurzach in die Modernisierung.

Damit der Badebetrieb gewährleistet ist und die Badegäste keine Einschränkungen hinnehmen müssen, entschied man sich dafür, die Arbeiten nachts durchzuführen und beide Arbeitsgänge zusammenzulegen. „Damit wir nur eine Nachtschicht benötigen“, erklärte Aqualon-Geschäftsführer Franc Morshuis. Bereits die Vorbereitungen benötigten eine akribische Organisation. Denn pünktlich um 22 Uhr, nach Schließung der Therme am Abend, mussten die Arbeiten beginnen. „Das bedeutet, dass genügend Leute da sind und zügig gearbeitet werden muss“, so der Geschäftsführer weiter.

Damit die Fachleute gleich loslegen können, waren schon Mitarbeiter von beiden Firmen den ganzen Tag damit beschäftigt, die angelieferten Teile an den Ort zu bringen, wo sie auch hingehören. „Das wäre natürlich nicht gut, wenn die Teile nicht richtig eingebaut werden würden“, so Morshuis weiter. Bis morgens um 6 Uhr mussten alle Arbeiten abgeschlossen sein. Denn um 8 Uhr nimmt die Therme ihren Betrieb wieder auf. „Bis dahin müssen die Duschen und Toiletten wieder alle funktionieren und die Lüftung, sprich alles aufgeheizt werden, damit die Badegäste nicht frieren“, erklärt der Geschäftsführer. Um zu verhindern, dass etwa schiefgeht, waren die Nacht über neben den Mitarbeitern der beiden ausführenden Firmen auch die Techniker der Aqualon Therme vor Ort. „Ich werde die ganze Nacht mein Handy auf dem Nachttisch liegen haben, damit ich im Notfall ebenfalls auf kurzem Weg erreichbar und gleich vor Ort bin“, hatte Morshuis im Vorfeld angekündigt.