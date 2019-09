von Uwe Melzer

Mit ihrem einzigen Konzert in der Deutschschweiz in diesem Jahr hat die Band Status Quo am Schupfart-Festival ordentlich eingeheizt. Die aus Deutschland stammende Band Fiddler‘s Green, die ihre Musik als Irish Speedfolk betiteln, und der Schweizer Alpenrocker Florian Ast vervollständigten die Künstlerliste.

Mit ihrem umfangreichen Repertoire sorgte Status Quo für prächtige Stimmung. Die Hits wie „Rockin‘ All Over The World“. „In The Army Now“ oder „What You‘re Proposing“ durften bei ihrer Show nicht fehlen. Rhythmusgitarrist Richie Malone zeigte sich als ein würdiger Nachfolger des im Jahr 2016 verstorbenen Rick Parfitt. Bassist John „Rhino“ Edwards, Keyboarder und Gitarrist Andy Bown und Schlagzeuger Leon Cave komplettieren die Band.

Das Leben auf Tour fordert seinen Tribut

Francis Rossi, Frontmann und Gründer von Status Quo, plauderte vor dem Auftritt im Backstage-Bereich entspannt, manchmal frivol, wirkte aber auch etwas erschöpft. Rossi hat im Mai seinen 70. Geburtstag gefeiert. Erste Zerfallserscheinungen sind bemerkbar. „Die verdammten Knochen schmerzen“, fluchte Rossi auf der Couch. Der Sex rücke in den Hintergrund, im Bett herrsche oft Flaute. „Als ich noch in die Schule ging, war der Geist stets willig und das Fleisch sagte ‚Yes‘.“

Beim Auftritt der Schweizer Schlagerqueen Beatrice Egli herrschte am Sonntag ausgelassene Partystimmung im Festzelt beim Schupfart-Festival. Das Bier floss in Strömen, die Tausenden Egli-Fans tanzten und schunkelten auf Tischen und Bänken. Die Frauen kamen stilecht im Dirndl, die Männer in Lederhosen und Trachtenhemden.

„Terra Australia“, Beatrice Eglis erste Singleauskopplung aus ihrem aktuellen Album „Natürlich!“, wurde auf Youtube fast 3,3 Millionen Mal aufgerufen. Die zweite Auskopplung „Le Li La“, was so viel heißt wie Leben, Liebe, Lachen, hat die Millionen-Marke an Klicks deutlich geknackt. Die langen Reisen während der Konzerttouren gehen aber auch bei der jungen Künstlerin an die Substanz. Egli war ausgelaugt und wollte wieder Kraft tanken. Es heißt: „The Show must go on“ oder man bleibt auf der Strecke. Kurzerhand nahm sie eine fast dreimonatige Auszeit in Australien, um endlich wieder einmal ihre Seele baumeln zu lassen. Im Refrain ihres Liedes „Terra Australia“, singt sie über das, was sie gesucht hat und was sie zusammenhält: „Ich hab‘s gefunden fast am Ende der Welt“.