Bad Säckingen Die A-Cappella-Band Maybebop besteht aus vier gefeierten Stimmen

Die A-Cappella-Band Maybebop unterhält das Publikum im Gloria-Theater mit witzigen und nachdenklichen Texten sowie großer Gesangskunst und Beatbox-Talent.

Sie gehören, wie sie selbst witzelnd feststellten, fast schon zum Inventar des Bad Säckinger Gloria-Theaters: Maybebop, die A-Cappella-Band, die es immer wieder versteht, ihr Publikum am Hochrhein zu begeistern. Ihre Stimmen und ein erstaunliches Gespür für die richtige Situationskomik ist alles, was die vierköpfige Band braucht und besitzt, um Unterhaltung zwischen Tiefsinn und Klamauk auf die Bühne zu bringen.

Die Qualität, die Maybebop vor allem musikalisch auszeichnet, scheint sich schon herumgesprochen zu haben, wie das vollbesetzte Gloria-Theater beim jüngsten Konzert am vergangenen Mittwoch bewies. Maybebop – das sind nicht einfach nur vier Männer, die a cappella singen. Maybebop sind auch vier Charaktere, die stimmlich, aber auch mit ihrer gesamten Bühnenerscheinung, einen je individuellen Stil repräsentieren. Darin liegt eine der Besonderheiten der Musikgruppe, die ein äußerst breites Publikum anspricht.

Beinahe schon episch klingt es, wenn der Bass Sebastian Schröder in die Tiefen seiner Stimmlage geht, oder besser gesagt: in die „Festung“, wie er in seinem gleichnamigen Solo-Stück singt. Ansteckend hingegen sind die Rhythmen von Lukas Teske, sobald er mit seinen Beatbox-Künsten loslegt. Mit „Immer wenn ich beatbox“ brachte er seine Artikulationsakrobatik bestens zum Ausdruck, während das Publikum mitwippte und mitnickte.

Ein ganz Großer auf der Bühne ist der körperlich Kleinste bei Maybebop, Oliver Gies. Der Bariton bestach speziell mit seinem Improvisationsarrangement, das er aus spontanen Ideen aus dem Publikum zusammenreimte. Die größte gesangliche Vielfalt ließ jedoch Jan Bürger von sich hören. Sanft und gefühlvoll war sein Solo beim plattdeutschen Lied „Dat du min Leevsten büst“, rüpelhaft klang im Gegensatz dazu sein Rap bei „Hier Bandname einfügen“.

Ein Konzertabend mit Maybebob lebt von der Vielfalt, die nicht nur die Band selbst, sondern auch ihr Repertoire bestimmt. Ihre Kompositionen bewegen sich zwischen humorvollen Betrachtungen der Männer-Frauen-Haushalt-Beziehung und tagesaktuellem Ernst, wie „Früher gab’s die Tagesschau“ oder „Das Lied vom Nicht-Verstehen“, das das Unerklärliche unserer Erde thematisiert. Den Nerv der Gäste im Gloria-Theater scheinen Maybebop damit so gut zu treffen, dass sie sich bereits für das kommende Jahr erneut ankündigten. Und wenn sich dann das WLAN noch von alleine verbindet, ist die Trompeterstadt tatsächlich ein kleines Stück „Zuhause“ von Maybebop.