von Werner Probst

David und Klara Weimer können am heutigen Donnerstag das Fest der diamantenen Hochzeit feiern. Das Paar wohnt in der Hauensteinstraße, wo es ihnen recht gut gefällt. David Weimer kam 1935 in Omsk auf die Welt. 1941 wurde die Familie nach Wortkuta umgesiedelt. Nach dem Schulbesuch machte er eine Ausbildung zum Elektrotechniker und arbeitete dann in einem Bergwerk.

Seit 1994 in Bad Säckingen

Klara Weimer erblickte 1941 in einem Dorf an der Wolga in Sibirien das Licht der Welt. Sie besuchte die Schule und ging anschließend zu ihrer älteren Schwester nach Workuta, in den Norden der Republik. Hier lernte sie auch ihren späteren Mann kennen. 1959 wurde geheiratet. Zwei Söhne brachte Klara Weimer auf die Welt, ehe sie auch in dem Betrieb arbeitete, wo ihr Mann tätig war. Als Motorenwicklerin verdiente sie ihr Geld. 1991 zog sie mit ihrem Mann nach Ilmenau in der DDR. 1994 lockte dann Bad Säckingen, wo bereits auch die beiden Kinder wohnten.

Genüsse aus dem eigenen Garten

Zu den Schönheiten in der Trompeterstadt zählte auch alsbald der Schrebergarten im Obermoos. Das Gemüse und der Salat aus dem eigenen Garten sind für das Jubelpaar immer noch ein besonderer Genuss. Während früher das Paar vielfach auch auf einem Spaziergang anzutreffen war oder in Spanien Urlaub machte, sitzt man heute lieber vor dem Fernseher und erfreut sich an Volksmusiksendungen oder Spielfilme an.

Rätsellösen hält fit

Mit Rätsellösen hält sich Klara Weimer geistig fit. Zu den Freuden der beiden gehört aber auch, dass sie viel von den Enkelkindern besucht werden. So werden heute auch neben den Kindern auch fünf Enkelkinder sowie fünf Urenkel zu den Gratulanten gehören.