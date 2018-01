Bad Säckingen Diakonie-Zweigstelle in Bad Säckingen frisch renoviert

Die Zweigstelle des Diakonischen Werkes bleibt in Bad Säckingen und erstrahlt neu renoviert. Die kostenlosen Beratungen, die angeboten werden, umfassen ein breites Spektrum.

Die Zweigstelle des Diakonischen Werkes bleibt in Bad Säckingen und erstrahlt neu renoviert für alle Hilfe- und Ratsuchenden. Das gut aufgestellte Team deckt Themen von Ehe-, Familien-, Schwangerschaftsberatung und noch vieles mehr ab. Die kostenlosen Beratungen, die angeboten werden, umfassen ein breites Spektrum. Silke Florek Diplom-Sozialpädagogin sagte im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wir sind eine neutrale Beratungsstelle. Wir helfen bei rechtlichen Fragen, beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen aber auch bei Lebens- Familienfragen“.

Hier die Beratungsangebote im Einzelnen: Durch eine personelle Umstellung wurden die Räume im Dezember 2017 neu strukturiert. Es gibt nun zwei Beratungszimmer und ein Raum für Gruppenangebote für acht Personen. Im Foyer gibt es nun auch eine Spielecke. Silke Florek ist von Montag bis Freitag in Bad Säckingen anzutreffen. „Ich kümmere mich um alle Themen rund um Schwangerschaft und Familie“, berichtet sie. Dies umfasst nicht nur die finanzielle und rechtliche Beratung, sondern auch seine Fähigkeiten und seine Ressourcen richtig einzuschätzen. Silke Florek betont: „Wir unterliegen der Schweigepflicht. Wer zu uns kommt, kann sich sicher sein, dass alle Daten vertraulich behandelt werden“. Für sie ist es wichtig zu erwähnen, dass die Beratungen auch anonym möglich sind, auch eine anonyme Geburt könne organisiert werden, die werdende Mutter könne sich über ihre Möglichkeiten beraten lassen.

Regina Farnow ist zuständig für Lebens- und Familienberatung: „Ich berate bei Trauerfällen, Eheberatungen oder falls angehörige Zuhause gepflegt werden und dies zu Schwierigkeiten führt“. Auch für das Zusammenarbeiten von Patchworkfamilien oder für die bessere Verständigung von getrennt lebenden Eltern wird Rat angeboten.

Sarah Hollecker kümmert sich um die Elternberatung für ein Leben mit besonderem Kind. „Schnelle und praktische Hilfe ist uns wichtig, so gibt es über die Diakonie die Möglichkeit Stiftungsleistungen in Anspruch zu nehmen“, sagt sie. Die Stiftungsleistungen können nur über einen Träger und nicht von Privatpersonen beantragt werden. Sarah Hollecker sagte weiter „es ist besser sich vorbeugend zu informieren, welche Anträge sinnvoll sind, dabei helfen wir gerne“.

Andreas Wenig betreut ein weites Feld. An die kirchliche allgemeine Sozialberatung können sich nicht nur Rentner melden, die sich über Leistungen informieren möchten, sondern auch Alleinerziehende oder Opfer von Mobbing. Andreas Wenig kümmert sich auch um Themen wie Anspruch auf Sozialleistung, Wohngeld, Arbeitslosengeld 2 aber auch bei Altersarmut und der finanziellen Situation von Alleinerziehenden wird er tätig“. Das Team des Diakonischen Werks bittet um eine telefonische Voranmeldung für das Beratungsgespräch.

Die Zweigstelle

Das Diakonische Werk ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche und bietet Beratung und Perspektiven in unterschiedlichen Lebenssituationen. Die Zweigstelle befindet sich in der Hildastrasse 2, 79713 Bad Säckingen. Termine können unter der Rufnummer 07761/553 58 90 oder bei der Zentrale in Waldshut-Tiengen 07751/830 40 oder per E-Mail ( diakonie@dw-hochrhein.de) vereinbart werden.