von Jessica Lichetzki

Die Obstplantagen sind überfüllt und die Bäume überfordert: In der Region hängen die Obstbäume so voll, dass die Bäume ihre Lasten kaum mehr tragen können. Grund für das erhöhte aufkommen von Äpfeln, Birnen und Zwetschgen ist die drastische Veränderung des Wetters im Vergleich zum Vorjahr. Landwirte aus dem Landkreis Waldshut sprechen von einer massiven Erhöhung der Ernte.

Masse statt Klasse: Aufgrund der erhöhten Erntemenge müssen Konsumenten mit einer verminderten Qualität rechnen. | Bild: Jessica Lichetzki

Die große Menge an Obst wie Äpfeln, Birnen und Zwetschgen kam jedoch nicht überraschend. Laut Marianne Matt, die einen fünf Hektar großen Obstbauernhof in Laufenburg-Stadenhausen betreibt, finde bei einem Baum eine sogenannte Alternanz statt. Damit ist die Schwankung der Ernte an Obstbäumen gemeint. Typischerweise geschieht diese in einem zweijährigen Rhythmus. "Letztes Jahr hatten wir mehr oder weniger einen Totalausfall. Der Frost hat eigentlich die gesamte Ernte zerstört", erklärt Marianne Matt. So habe es dieses Jahr eine besonders starke Blüte gegeben, die dazu führte, dass auch mehr Obst wächst. "Nur weil viel Obst an den Bäumen hängt, heißt das natürlich nicht, dass auch die Qualität einwandfrei ist. Für den Baum ist die Menge purer Stress", erklärt Matt.

Krumme Zweige: Die Bäume sind derart überfrachtet, dass die Äste die Last kaum mehr tragen können. | Bild: Jessica Lichetzki

Das sieht auch Rudibert Schwarz vom Obst- und Gartenbauverein Bad Säckingen so. "Je mehr an dem Baum hängt, desto kleiner wird die Frucht. Die Bäume werden dieses Jahr mehr oder weniger zerrissen, weil so viel Obst dranhängt", betont Schwarz. Die Witterungsbedingungen in Form von Hitze und Trockenheit verstärkten die belastenden Faktoren. Deshalb müsse man mit Einbußen bei Qualität, Farbe, Geschmack sowie Größe rechnen. Gerade die Hitze sorgte für Sonnenbrand- und Reifeschäden sowie für Trockenheit beim Obst.

Viel Ware: Auch Claudia Bächle vom Obst- und Gemüsehof in Rippolingen hat dieses Jahr eine große Ernte. | Bild: Kanele, Susanne

Marianne Matt glaubt, dass sich auch eine regelmäßige Bewässerung – gerade bei großen Anlagen – manchmal als Schwierigkeit herausstellen kann. Das Problem kennt auch Claudia Bächle vom Obst- und Gemüsehof Bächle in Rippolingen. "Nicht jeder hat die Möglichkeit, ständig zu Bewässern", sagt Bächle. Auch der knapp vier Hektar große Obsthof in Rippolingen verweist auf eine größere Ernte. Bächle gibt an, dass es aufgrund der Hitze auch zu Ausfällen bei bestimmten Obst- und Gemüsesorten kam. "Wir entfernen teilweise auch Äpfel vom Baum, damit die anderen größer werden", schildert Claudia Bächle das Vorgehen.

Überschuss stellt Obstbauern vor Herausforderungen

Bei dem diesjährigen Überschuss an Obst werden die Landwirte vor weitere Herausforderungen gestellt. "Wir müssen die überschüssige Ernte in Kühllagern verstauen oder sie verarbeiten", sagt Marianne Matt. Dabei wird das Obst in Kühlräume gebracht, in welchen eine Temperatur von etwa zwei bis fünf Grad Celsius herrscht. Wichtig hierbei ist außerdem die Luftfeuchtigkeit, die erhalten werden muss, damit das Obst ausreichend atmen kann. In besonders großen Kühlhäusern, sogenannten Ulo-Lagern, wird dem Obst zudem Sauerstoff entzogen. So bleiben die Obstarten sogar bis ins nächste Jahr frisch. Der Obst- und Gemüsehof Bächle verarbeitet den Überschuss jedoch hauptsächlich zu frischen Obstsäften und einen geringen Anteil auch zu Obstbränden und Brotaufstrichen. Auch der Obsthof in Stadenhausen stellt eigene Säfte, Aufstriche Brände her.

Kunden können sich über sinkende Preise freuen

Doch nicht nur die Landwirte spüren die Auswirkungen der großen Ernte. Auch die Konsumenten werden spätestens beim Spätobst den Preisverfall deutlich spüren. "Ich glaube, der Preis wird definitiv noch sinken", sagt Claudia Bächle. Marianne Matt sieht die Wetter- und damit auch Ernteveränderungen kritisch. "Dass das Klima sich verändert, das sieht jeder. Nicht nur die Landwirte sind betroffen, auch die Verbraucher werden die veränderte Qualität spüren und schmecken. Wir alle müssen bewusste Entscheidungen treffen", plädiert die Landwirtin.

