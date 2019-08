Bad Säckingen hat wieder einen Mediziner in den Reihen des Gemeinderates. Das dürfte auch in den Fragen des Gesundheitscampus neue Expertise in die Runde bringen. Rolf Joist aus Rippolingen, viele Jahre Landarzt in Willaringen, hat mit guten 2561 Stimmen den Sprung ins Ratsgremium geschafft. Für den 69-jährigen Mediziner ist die Gesundheitsversorgung auch eine der großen Aufgaben der nächsten Jahre. Der Familienvater hat zwei Söhne (23 und 26). Für die Grünen ist er bereits 15 Jahre im Rippolinger Ortschaftsrat. Heute arbeitet er in der Sigmaklinik Bad Säckingen.

Rolf Joist, der 79-jährige Arzt ist neuer Gemeinderat bei den Grünen. | Bild: Stadtverband Grüne Bad Säckingen

Joist ist gebürtiger Kölner, an den Hochrhein hat es ihn nach zahlreichen Zwischenstationen verschlagen – eine davon war das damalige Obervolta, heute Burkina Faso in Westafrika. Dort war Joist mehrere Jahre in einem Buschkrankenhaus als Arzt im Einsatz. Die Zeit dort hat ihn nachhaltig geprägt. Joist stellt andere Fragen, ist unkonventionell, gleichsam Pragmatiker. Wer lange in Afrika war, weiß dass es mitunter andere Ansätze und unorthodoxe Lösungen braucht. Dasselbe wünscht er sich zuweilen auch hier in Deutschland – gerade wenn nichts richtig vorwärts geht. „Wir müssen manchmal auch ungewöhnlich denken“, sagt Joist, besonders hat er dabei Änderungen in der Umweltpolitik im Auge, wo er einen Mentalitätswechsel anmahnt.

Bad Säckingen Der Jüngste am Bad Säckinger Ratstisch Das könnte Sie auch interessieren

Ungewöhnlich ist Joist Lebenslauf. Studiert hat er in Frankfurt, Düsseldorf, war als Medizinalassistent in kleineren Krankenhäusern – unter anderem in Engen im Hegau, seiner ersten Stippvisite im Südwesten. Ende der 70er ging er für den deutschen Entwicklungsdienst nach Westafrika. Knapp drei Jahre behandelte er in einem kleinen Krankenhaus in Orodara im westlichen Obervolta Patienten.

Mit den beginnenden 80ern war Joist wieder zurück, absolvierte seine Facharztausbildung als Internist, machte Zusatzqualifikationen in Rheumatologie und Psychotherapie. Die Indikation Rheuma führte den Kölner denn auch ein paar Jahre später nach Bad Säckingen an die Rheumaklinik, wo er von 1989 bis 1999 blieb und dann eine Hausarztpraxis in Willaringen übernahm. Damit blieben er und seine Familie endgültig im Südwesten hängen.

Die Themen Medizin und Gesundheit sind natürlich Joist Domänen. „Ist doch klar, ich kann ja nichts anderes“, witzelt der 69-Jährige. Im Gesundheitswesen sieht er die aktuelle Mammutaufgabe für den Gemeinderat. Das „Campuskonzept hält er für „sehr gut“, Details müssten noch ausgearbeitet werden.

Allerdings ist der Campus für ihn nur ein Teil eines Gesamtbildes, das er „Entwicklung der Stadt“ nennt. Dazu gehören auch die Neuplanung der Innenstadt nach Wegzug des Marienhauses, der soziale Wohnbau oder etwa besseres Verkehrsanbindung der Stadtteile – ohne freilich deren Identität aufzugeben. Joist ist überzeugter Dezentralist, kleine dörfliche oder Quartierstrukturen sind sein Organisationsprinzip. Dies lasse sich besser entwickeln als große behäbige Einheiten.

Und das sei nötig, denn er sieht in den kommenden Jahrzehnten große Veränderungen auf die Stadt zukommen. Das Sisslerfeld und die Entwicklung der Metropolregion Basel werde erhebliches Bevölkerungswachstum bringen. „Darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagt der Neugemeinderat und verweist auf die Folgen solcher Entwicklung: Mehr Wohnungen, Kindergärten, Schulen, medizinische Infrastruktur und mehr Verkehr. Diese alles auf ökologische und nachhaltige Art in die Zukunft zu steuern – das ist für Joist die große Herausforderung der Zukunft.