von Hans-Martin Vögtle

Nun haben wir Weihnachten und Neujahr erfolgreich hinter uns gebracht, prompt stehen schon die anstrengenden Fasnachtstage vor uns. Ohne Frage werden die Narren auf ihrer Bühne wieder einige mehr oder wenige spektakuläre Ereignisse des letzten Jahres aufbereiten. Angefangen vom heimkehrenden Würdenträger, der sein Schlüsselloch nicht mehr fand, über den Geschäftsmann, der die Werbeplakate seines Mitbewerbers rustikal entfernte, bis hin zum laternentragenden Altstadtneurotiker, der ein sogenanntes „Feinkostgewölbe“ vor sich her trägt. Ein beliebtes Thema ist stets auch, wer mit wem ein vergeblich geheim gehaltenes Techtelmechtel abhielt.

Diese sehr kleinstadtmiefigen Dinge sind jetzt nicht gerade so spektakulär, dass man sich beim Lachen auf die Schenkel klopfen müsste. Da gibt der vergangene Bürgermeisterwahlkampf mit dem Störfeuer diverser Heckenschützen schon etwas mehr her. Auch die dann doch nicht einstürzenden Tiefgaragen-Altbauten hätten das Zeug zur ausgiebigen Verwertung für Hohn und Spott auf der Narrenbühne. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Es gibt sicher für den ein oder anderen noch die Möglichkeit, kurzfristig bis zum Narrenspiegel eine Peinlichkeit anzustellen. Wie hieß es doch früher? „Wer am Narrenspiegel nicht durch den Kakao gezogen wird, ist in Säckingen auch nicht prominent.