Bad Säckingen Der Winter zeigt erst am Ende seine Kraft

Der Winter zeigt erst am Ende seine Kraft

Der meteorologische Winter 2017/18 war 1,3 Grad zu warm, deutlich zu nass und viel zu schneearm.

Die im Herbst begonnene westliche Strömung mit meist milder und feuchter Luft sorgte in Bad Säckingen für einen warmen Dezember und einen rekordwarmen und äußerst niederschlagsreichen Januar. Erst der Februar brachte an seinem Ende winterliche Temperaturen nach Bad Säckingen. Zusammengefasst war der 1,3 Grad Celsius (°C) zu warme meteorologische Winter 2017/2018, bedingt durch den niederschlagsreichen Januar, 58,6 Liter pro Quadratmeter (l/m²) zu nass, aber auch viel zu schneearm. Mit 142:45 Stunden Sonnenschein lagen wir 40:45 Stunden unter dem langjährigen Mittelwert.

Der Dezember hatte einen winterlichen Start und ein frühlingshaftes, turbulentes Ende. Der erste Bad Säckinger Wintermonat war gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 0,6 °C zu warm, 6,4 l/m² zu niederschlagsreich und 3,5 Stunden zu sonnenscheinarm.

Statt Hochwinter ein „Winterfrühling“, so schreibt es Meteo Schweiz. Es war in der Schweiz der wärmste Januar seit Messbeginn 1865. Nur ein Jahr nach dem kältesten Januar seit 30 Jahren kamen im Vergleich zu 2017 im diesjährigen mit nur zwei Frosttagen (die wenigsten Januarfrosttage seit Aufzeichnungsbeginn) 8 °C wärmeren mittleren Wintermonat schon Frühlingsgefühle auf. Gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 war der 12,5 Stunden zu sonnenscheinarme, 5,1 °C zu warme Januar in Bad Säckingen der wärmste Januar seit Aufzeichnungsbeginn 1966 und mit 165,6 l/m² (Norm 84 l/m²) fiel fast das Doppelte des normalen Januarniederschlags.

Der Februar wurde als einziger Wintermonat seinem Namen gerecht. Der 1,9 °C zu kalte letzte Wintermonat war mit 57,4 l/m² Niederschlag 16,6 l/m² zu trocken und die Sonne schien an 59:50 Stunden gegenüber der Norm 24 Stunden zu kurz.

Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage. Die Daten seiner Wetterstation sind auch im Internet nachzulesen (www.wetter-schwoerstadt.de).