Bad Säckingen Der Winter legt Ende Februar einen eisigen Endspurt hin

Viele Zeitgenossen freuen sich nach dem Sonnenschein an Fasnacht schon auf den Frühling, dann schlägt die sibirische Kälte zu und es gibt Frost, Schnee und die tiefsten Temperaturen dieses Winters.

"Ist's zu Lichtmess (2. Februar) mild und rein, wird's ein langer Winter sein", so die Bauernregel. Am 2. war es weder mild, noch rein, aber trotzdem war der Februar in Bad Säckingen der kälteste Wintermonat. Der 1,9 Grad Celsius (°C) zu kalte letzte Wintermonat wurde im Gegensatz zu den ersten beiden seinem Namen gerecht. Mit 57,4 Litern pro Quadratmeter (l/m²) Niederschlag war er 16,6 l/m² zu trocken und die Sonne zeigte sich an 59:50 Stunden nur 71 Prozent des Februarsolls.

Zum Start in den letzten Wintermonat stellte sich die Wetterlage um. Während sich das Wetter im Januar und teilweise im Dezember mit einer westlichen Strömung wiederholt sehr mild, stürmisch und nass zeigte, lagen die Temperaturen jetzt mit Nachtfrösten im winterlichen Bereich. Mit Tief „Kari" bekamen wir am 1. Februar mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern 13 l/m² Niederschlag, bevor ab dem 2. maritime Kaltluft und ab dem 4. mit Hoch „Dino“ kontinentale Polarluft für ruhiges Wetter mit Hochnebel, aber auch Sonnenscheinanteilen sorgte.

Die Tageshöchsttemperaturen lagen meist 1 bis 4 °C über dem Gefrierpunkt. Nachts sank das Quecksilber in den leichten Frostbereich. Richtige Winterstimmung kam nicht auf, durch die trockene Festlandluft fehlte der Schnee. Unter dem Einfluss von Tief „Martina“ schneite es am 8. leicht aus der Hochnebeldecke, sodass die Landschaft leicht überzuckert wurde. Am Nachmittag war davon nichts mehr zu sehen. Bei Temperaturen, die der Jahreszeit entsprachen, setzte sich durch die Tiefs „Nathalie“, „Ondra“ und „Philine“ das meist trübe Wetter mit zum Teil heftigen Schnee- und Graupelschauern auch über das Fasnachtswochenende bis einschließlich Rosenmontag fort.

Am Fasnachtsdienstag und Aschermittwoch sorgte Hoch „Dino“ für viel Sonnenschein, wobei wir am Dienstagmorgen nach einer sternenklaren Nacht mit –5,8 °C die bisher tiefste Temperatur des Winters hatten. Die erste Februarhalbzeit war in Bad Säckingen somit 1,1 °C zu kalt, mit 23 l/m² fielen 32 Prozent des langjährigen Februarniederschlags und die Sonne zeigte sich an 28 Stunden 33 Prozent des Februarsolls. Mit Tief „Renate“ fielen zum Start in die zweite Februarhälfte am Morgen des 15. in einer Stunde vier Zentimeter Schnee, allerdings ging dieser bereits im Laufe des Vormittages in Regen über.

Mit der Unterstützung von Tief „Sabine“ fiel bei frostfreien Verhältnissen bis 18. in drei Tagen mit 34,4 l/m² nochmals mehr als ein Drittel des normalen Februarniederschlags. Die Hochs „Enric“, „Fritz“ und „Gerd“ vereinigten sich ab dem 19. zu einem Hochdruckkomplex und brachten ruhiges, trockenes und hochnebelbestimmtes Winterwetter mit leichten Nachtfrösten. Als viele schon nicht mehr mit dem Winter gerechnet hatten, wurden Erinnerungen an den rekordkalten Februar 2012 wach. Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn lief der Winter noch einmal zur Hochform auf: Ein Ausbruch arktischer Kaltluft bescherte uns die kälteste Zeit in diesem Winter.

Mit dem Eintreffen eisiger Festlandluft aus Sibirien fielen die Temperaturen ab dem 22. Februar in den Keller. So hatte Bad Säckingen am 22. mit einer Höchsttemperatur von -0,1 °C den ersten Eistag (Dauerfrost). Unter dem Einfluss von Hoch „Hartmut“ hielt der Spätwinter mit Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt, Dauerfrost, viel Sonnenschein und mäßigen bis strengen Nachtfrösten bis zum Monatsende an. Die letzten drei recht sonnigen Februartage waren allesamt Eistage. Am 27. stieg die Tageshöchsttemperatur nicht über minus 4,1 °C und einen Tag vor Beginn des meteorologischen Frühlings hatten wir am 28. Februar mit -10,8 °C die tiefste Temperatur des Winters.