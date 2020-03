von Helmut Kohler

Die Bezeichnung Winter ist für den meteorologischen Winter 2019/2020 ein Hohn. Er fand in Bad Säckingen nur auf dem Kalender statt. Mit einer positiven Temperaturabweichung von 3,3 Grad Celsius (°C) war es nach dem meteorologischen Winter 2006/2007 der zweitwärmste Winter seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen 1864. Für die „Nicht-Winterwärme“ waren neben anhaltenden Hochdruckgebieten im Januar besonders die häufigen Westwindlagen mit milder Atlantikluft verantwortlich.

Seit Messbeginn 1966 gab es in Bad Säckingen nur in den meteorologischen Wintern 2007/2008, 2013/2014 und 2019/2020 keine Schneedecke. Bei nur zwei Tagen mit Schneefall gab es mit 278,6 Litern pro Quadratmeter (l/m²) einen Niederschlagsüberschuss von 12,6 l/m². Die Sonne schien gegenüber der langjährigen Winternorm 99 Stunden länger.

Ein viel zu warmer und zu sonniger Start in den Winter, aber wenigstens wieder einmal ein zu nasser Monat: Der 2,4 °C zu warme und 25 Stunden zu sonnige Dezember 2019 wurde in Bad Säckingen dem Namen als erster Wintermonat absolut nicht gerecht. Mit einer positiven Niederschlagsabweichung von sechs Litern pro Quadratmeter war er der zweite zu nasse Monat des Jahres und reduzierte dadurch wenigstens das Jahres-Niederschlagsdefizit etwas.

Der erste Monat des Jahrzehnts war zu mild, zu trocken und der drittsonnigste Januar seit Beginn der Messreihe. Andauernde Hochdrucklagen sorgten in Bad Säckingen für einen 2,3 °C zu warmen Januar. Mit einem Sonnenschein-Überschuss von 41 Stunden verzeichneten wir den drittsonnigsten Januar seit Beginn der Messreihe 1966. Die 36,6 l/m² Niederschlag reichten mit 43,6 Prozent nicht einmal für die Hälfte der langjährigen Januarnorm und 1045,8 Hektopascal sorgten für einen neuen Luftdruckrekord seit dem Messbeginn 1966.

Noch nie seit dem Messbeginn im Jahr 1966 war ein Februar so warm und so windreich wie der nun vergangene. In dem fünf Grad Celsius zu warmen letzten Bad Säckinger Wintermonat fielen mit 128 l/m² 139 Prozent des langjährigen Februar-Niederschlages und die Sonne zeigte sich an 116:45 Stunden 32:45 Stunden über dem Februarsoll.