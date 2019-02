Ein zufriedenstellendes Fazit zum Thema Wochenmarkt vor dem Rathaus in Wallbach hat Ortsvorsteher Fred Thelen in der jüngsten Ortschaftsratssitzung gezogen. Seit vier Wochen, immer donnerstags, bieten drei Standbetreiber ihre Waren an: Die Metzgerei Greiner aus Hausen hat unter anderem Wurstwaren aus eigener Herstellung sowie Rind- und Schweinefleisch der Metzgerei Schneider aus Karsau im Angebot.

Joachim Enderle bietet Käse, Bauernbrot und Eier für den Biobetrieb Geissenhof in Kühlenbronn sowie Käse aus Schallbach und von kleineren Käsereien im Allgäu an. Orhan Bilici aus Schopfheim verkauft Gemüse vom Kaiserstuhl und aus Italien, Obst aus Deutschland sowie Italien, Schafskäse aus Griechenland, Oliven aus Griechenland und Italien. Das Warenangebot wird von den Kunden gut angenommen, sie stehen teils sogar Schlange.

Ortsvorsteher Thelen informierte in der Sitzung auch über rechtliche Belange. Als Veranstalter trete die Ortsverwaltung auf, die auch den Strom stellt, wofür jeder Standbetreiber jeweils monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von zehn Euro bezahlen muss. Durch die übliche Marktgebühr „sollen sich die Marktbetreiber verpflichtet fühlen, auch zu kommen“, sagte Thelen als Erklärung. Jeder Standbetreiber müsse eine Reisegewerbekarte besitzen. Aktuell hätten dies nur der fahrende Metzger sowie der Obst- und Gemüsehändler, nicht aber der Betreiber des Käsestandes, im Glauben, Landwirte benötigten dies nicht. Thelen erklärte, dass dies nur der Fall wäre, wenn 90 Prozent der angebotenen Ware eigene Produkte seien.

Bäcker Pfeiffer sieht keine Konkurrenz

Dass auf dem Markt Brot verkauft werden würde, war nicht von Anfang an geplant, sollte doch keine Konkurrenz zur Bäckerei Pfeiffer gegenüber entstehen. Doch die Marktkunden fragten immer wieder nach. Thelen hielt Rücksprache mit Clemens Pfeiffer, der „kein Problem“ darin sehe, wenn auf dem Wallbacher Wochenmarkt einmal pro Woche Bauernbrot verkauft werde. Pfeiffer sehe „keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung“. Er denke darüber nach, im Sommer mehr Tische und Stühle vor die Bäckerei zu stellen.

Metzger will zweimal nach Wallbach kommen

Der fahrende Metzger bot Thelen an, Wallbach zwei mal pro Woche anzufahren. Mittwochs könnten die anderen Standbetreiber nicht und Thelen möchte den Wochenmarkt nicht an zwei aufeinander folgenden Tagen. Zudem findet am Mittwoch bereits ein Wochenmarkt in Bad Säckingen statt. Metzger Greiner wäre laut Thelen bereit, Wallbach etwa am Dienstag auch als alleiniger Standbetreiber anzufahren. Wie Thelen erläuterte, habe der Metzger in seinem Wagen zu wenig Platz für eine zweite Waage und einen zweiten Mitarbeiter, um etwaige Warteschlangen zu verkürzen.

Weiter abwarten

Ortschaftsrat Sven Schapfel (FW) befürchtet, wenn der fahrende Metzger bereits am Dienstag käme, würde so mancher Kunde am Donnerstag nicht mehr zum Einkaufen kommen, zum Nachsehen der anderen Standbetreiber. Thelen und die Ortschafträte kamen überein, erst einmal abzuwarten, ob das derzeit große Interesse am Wallbacher Wochenmarkt Bestand hat.