Bad Säckingen "Der Vogelhändler": Erfolgreiche Aufführung des Operettentheaters Salzburg im Bad Säckinger Gloria-Theater

Das Operettentheater Salzburg führt erfolgreich die Operette "Der Vohelhändler" von Carl Zeller im Gloria-Theater auf.

Bad Säckingen – Hier ein Rosenstrauß und ein Kirschenbaum, dort eine Wildschweinjagd und eine Vogelmenagerie: Es geht volkstümlich zu im "Vogelhändler", der Erfolgsoperette von Carl Zeller. Was sie so liebenswert macht, das ist ihre Natürlichkeit, aber auch die gute Musik und die muntere Handlung. Das bewies das Operettentheater Salzburg vor vollen Rängen im Gloria-Theater in der zwischen ländlicher Idylle und höfischem Kostümreigen opulent ausgestatteten Tourneeproduktion.

Man lacht über einen falschen Schwarzkittel im fürstlichen Wildpark, wo der Chor lustig singt "Jekus, jekus, das ist schwer, wo nimmt man gleich Wildschwein her", einen klammen Baron, eine reiche alte Hofdame, den etwas tumben Vogelhändler aus den Tiroler Alpen und eine gewitzte Postbotin, die als Ehrenjungfrau für den Empfang des (abwesenden) Kurfürsten vorgesehen ist, als den sich der verarmte Graf Stanislaus ausgibt, ein adeliger Schlingel, der diesen Schwindel inszeniert. Stanislaus macht sich nach der "Audienz" aus dem Staub und die Kurfürstin dem Vogelhändler Adam schöne Augen. Denn sie schenkt ihm Rosen, und was das bedeutet, weiß man ja durch das berühmte Duett "Schenkt man sich Rosen in Tirol".

Das ist alles erbaulich, witzig und schlagfertig und auch so von Lucia Meschwitz werkdienlich und mit ein paar Gags inszeniert. Vor allem gefällt die resche Post-Christel von Christine dell'Antonio, die ihr Auftrittslied "Ich bin die Christel von der Post" mit schönem Soubrettensopran singt, einem gelbgestreiften Wägelchen ankommt und Briefe und Päckchen an den Chor der Dorfbewohner verteilt. Es herrscht viel Edelweiß-Idylle, Fröhlichkeit, Lebenslust, Treuherzigkeit, Gemütvolles und Humor, aber auch viel Rührseligkeit wie in dem berühmten Ahn'l-Lied ("Wie mein Ahnl zwanzig Jahr") mit dem schönen Reim "No amal, no amal, sing nur, sing, Nachtigall!" oder in der melancholischen Erinnerung der Kurfürstin ("Als geblüht der Kirschenbaum"), mit schönem Wohlklang und sicherer Sopranhöhe gesungen von Doris Langara. Die Männer waren stimmlich nicht ganz auf der Höhe der Frauen, machten das aber durch theatralisches Spiel und Komödiantik wieder wett. So Juan Carlos Petruzziello als Graf Stanislaus in fescher Uniform scharwenzelnd und Camillo dell'Antonio als sturer Adam, dem man für diese Rolle und sein bekanntes Auftrittslied "Grüß euch Gott" mehr Tenor gewünscht hätte. Die Sympathien des Publikum gewann auf Anhieb Manfred Schwaiger in seiner den Feudalismus parodierenden Darstellung des Barons Weps. Eine lustige Persiflage waren die den Adam examinierenden Prüfungskommissäre Würmchen und Süffle (Stefan Fleischhacker und Brigitte Wegenberger). Auch die munteren Nummern erfreuten, die Märsche, die großen Ensembles und Chorszenen bei den Aktschlüssen, lebhaft dargeboten von Orchester, Chor und Ballett der Staatsoper Brasov (musikalische Leitung: Christian Pollack, der zwischen Orchestergraben und Bühne gut vermittelte). Dieser "Vogelhändler" aus dem "goldenen" Operettenzeitalter war also einen Besuch wert! Viel Beifall.