Bad Säckingen Der St. Vincentius-Verein sucht nach weiteren Mitgliedern

Der St. Vincentius-Verein wählt Teile des Aufsichtsrats neu. Zahlreiche langjährige Mitglieder erhalten Ehrungen für ihre Treue.

Neu gewählt wurden am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung Teile des Aufsichtsrates des St. Vincentius-Vereins. Thomas Stratz und Arnold Becker scheiden auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus. Neu ins Gremium gewählt wurden Hidir Gürakar, Dominik Klingele und Michael Rohrer. Weiter gehören dem Aufsichtsrat Fritz Ays, Matthias Lebert und Werner Thomann an. Bürgermeister Alexander Guhl wechselt in den Vorstand des Vereins.

Bei der Versammlung wurden zudem langjährige Mitglieder geehrt: Ludmilla Bürgin, Erna Dorus, Sofie Hempe, Irma Müller, Henry Rauter und Lydia Hilpert (alle für 60 Jahre Mitgliedschaft), Elisabeth Diessner, Rudolf Lützelschwab, Rosemarie Zacherl, Thomas Lauber, Reinhold Matthes, Winfried Ays, Helmut Ays, Siegfried Lütte, Rudolf Bubeck, Hans-Ulrich Bühler, Karl Butz, Agnes Ebner, Theresia Fehl, Georg Geng, Ubald Herion, Lisbeth Hofmann, Margarete Dontenwill, Irmgard Schanz, Franz Xaver Schmerbeck, Elfriede Speck, Materna Thomann, Liselotte Weber und Genova Wang (40 Jahre), Helga Stuhr und Elke Rießbeck-Hafner (25 Jahre). Der Verein sucht jederzeit neue Mitglieder. Das, was der Verein zum Wohle der Bürger aufgebaut habe, müsse weiter erhalten bleiben, sagte Dekan Peter Berg.