Bad Säckingen Der St. Vincentius-Verein spurt sich neu auf

Kooperationspartner sollen bei Pflegeheimen und Kindergärten des St. Vincentius-Vereins helfen. Das St. Marienhaus soll eigenständig bleiben.

Vieles ist im Umbruch beim St. Vincentius-Verein. Nicht nur, dass die Zahl der Mitglieder beständig schrumpft. Um seine Aufgaben auch in Zukunft stemmen zu können, soll zum Beispiel im Bereich der Pflege die Kooperation mit dem Josefshaus in Herten ausgebaut werden, welches bereits Träger des Altenpflege-Zentrums St. Franziskus ist. Hartmut Fricke, hat dort zum 1. Januar die Stelle des Heimleiters übernommen, bleibt aber weiterhin Heimleiter des Altenpflegeheimes St. Marienhaus, wo er von Stellvertreterin Saskia Schmid entlastet wird.

„Wir brauchen einen starken Partner an unserer Seite“, sagte Dekan Peter Berg, Kraft Amtes Vorsitzender des St. Vincentius-Vereins, am Mittwoch in der Mitgliederversammlung im Pfarrsaal zu den Bestrebungen, den Verein und seine Einrichtungen in eine stabile Zukunft zu führen. An eine Verschmelzung beider Häuser sei jedoch nicht gedacht, es gehe lediglich um die Nutzung von Synergieeffekten. Vor einer großen Aufgabe stehe der Verein durch sich verändernde gesetzliche Rahmenbedingen. So müssten die Pflegeeinrichtungen ab 2019 ausschließlich Einzelzimmer zur Verfügung stellen. Das Marienhaus muss deshalb baulich aufrüsten. Das kostet. Wunsch ist es jedenfalls, dass die Einrichtung am jetzigen Platz erhalten werden kann.

Über einen mangelnden Zuspruch und eine mangelnde Nachfrage nach Pflegeplätzen braucht sich das Altenpflegeheim St. Marienhaus nicht zu beklagen, wie die Berichte zum Jahr 2016 von Hartmut Fricke und Vorstand Volker Kull zeigen. Die Belegung lag demnach das ganze Jahr stabil bei beinahe 100 Prozent. Für 2017 und 2018 zeichnet sich derselbe Trend ab, wie Fricke und Kull sagten. Die gute Belegung trug auch zum guten Jahresergebnis des Vereins insgesamt bei. Stand in den Jahren 2014 und 2015 noch ein Minus in Höhe 341 000 und 310 000 Euro in den Büchern, ist es 2016 ein Plus in Höhe von 3000 Euro. Maßgeblich hierfür sind weitere umfangreiche Strukturreformen in den vergangenen Jahren.

Über die Kindergärten berichtete in der Sitzung Ute Wycisk. Auch dort hat man mit strukturellen Problemen zu kämpfen und Schwierigkeiten damit, Personal zu finden und zu halten. Die Teams kämen so „schon mal“ an die Belastungsgrenze, sagte Ute Wycisk. „Der St. Vincenius-Verein Bad Säckingen ist aus heutiger Sicht in der Zukunft nicht mehr in der Lage, die notwendigen finanziellen Anforderungen zu stemmen“, meinte Peter Berg. Man sei deshalb auch bei den Kindergärten auf der Suche nach starken Partnern. Gespräche liefen mit der katholischen Kirchengemeinde.

Bei der Reha-Klinik sei man auf einem guten Weg, berichtete Bürgermeister Alexander Guhl auf Nachfrage von Michael Brogli. Die Insolvenz in Eigenverwaltung werde wohl bald aufgehoben werden können. Die Planzahlen würden eingehalten und die Auslastung sei gut. „Die Reha hat eine Zukunft in Bad Säckingen.“ Hans-Peter Karrer, Sprecher des multikulturellen Beirats der Stadt, rügte am Mittwoch die Kirche, sich nicht genug für den Erhalt des Spitals eingesetzt zu haben. Peter Berg widersprach dem. Er selbst habe sich ebenfalls mehrfach für den Erhalt des Hauses ausgesprochen.

Gewählt wurden am Mittwoch auch der Aufsichtsrat. Dabei ergaben sich einige Veränderungen. Auch wird Vorstand Volker Kull den Verein Ende März verlassen und den Geschäftsführerposten im Rehaklinikum abgeben. Wegen der Nachfolge liefen Gespräche, so Guhl. Etliche Mitglieder wurden während der Mitgliederversammlung wegen langjähriger Zugehörigkeit zum Verein geehrt. Peter Berg rief dazu auf, neue Mitglieder zu werben.

St. Vincentius-Verein

In der Verantwortung des St. Vincentius-Vereins stehen verschiedene gemeinnützige Einrichtungen in Bad Säckingen, so das Alten- und Pflegeheim St. Marienhaus sowie die Kindergärten St. Gallus und St. Vincentius. Der Verein ist zudem Mehrheitsgesellschafter am Reha-Klinikum Bad Säckingen (75 Prozent). Außerdem hält der Verein die Nutzungsrechte an den Bad Säckinger Thermal-Mineralquellen. Der Verein hat derzeit 292 Mitglieder.

Infos im Internet: