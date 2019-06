von Richard Kaiser

Der vielgestaltige Wald oberhalb von Obersäckingen hat seine eigene Geschichte. Während der Forstbetrieb zwischen dem Eggberg und dem Rheinsberg heutzutage geordnet verläuft, kam es in früheren Zeiten wegen der Waldnutzung in diesem Gebiet zu Streitigkeiten. Und wer den dortigen Wald als Kulturgut betrachtet, dem fällt beim genauen Hinsehen auf, dass manche Flurnamen verschwunden und die noch bestehenden mitunter schwer zu deuten sind.

Bildschön geschrieben sind die Flurnamen im Säckinger Bannplan von 1780. Von den Weißhalden und den Wachthalden spricht heute kaum noch jemand. | Bild: Repro: Richard Kaiser

Im 18. Jahrhundert trieben die Obersäckinger Landwirte ihr Vieh in den Wald, um es dort weiden zu lassen, denn ihre Wiesen auf der eigenen Gemarkung benötigten sie zur Heu- und Öhmdernte, um im Winter ihre Tiere füttern zu können. Allerdings gehörte der Wald oberhalb des Dorfes seit jeher nicht zu ihrer Gemarkung, denn er war städtischer Forst; die bis 1935 existierende Gemarkung Obersäckingen war nur 258 Hektar groß und beinhaltete lediglich 18 Hektar Wald.

Im Ausschnitt des Übersichtsplans von 1896 ist dunkelgrün angelegt der östlichste Teil des Säckinger Stadtwalds und in hellen Farben die Feldlage von Obersäckingen. | Bild: Repro: Richard Kaiser

Wie der Murger Heimatforscher Emil Schwendemann (1907 bis 2008) herausfand, bestanden zwischen der Stadt Säckingen und der früheren Gemeinde Obersäckingen Verträge aus den Jahren 1598 und 1749 über grenzüberschreitende Weiderechte. Nach diesem Abkommen hatten die Obersäckinger Bauern solche Rechte im Säckinger Stadtwald. Wegen Meinungsverschiedenheiten kam es 1772 zu einem Vergleich. Dabei wurde das Obersäckinger Weiderecht von einer „bloßen Vergünstigung“ in ein Weiderecht der „Qualität eines ewigen Lehens“ umgewandelt.

Eggberg, Spitzenbühl und Hundsberg galten früher als markante Erhebungen oberhalb von Obersäckingen. Die Höhenangaben erfolgten in der Karte von 1847 noch in badische Ruthen. | Bild: Repro: Richard Kaiser

Die beweidbaren Waldbezirke in 13 Waldgewannen und der jeweils gestattete Viehbesatz wurde neu festgelegt. Insgesamt durften die Obersäckinger jährlich 120 Stück Vieh in den Säckinger Wald treiben. Als Gegenleistung hatte Obersäckingen jährlich 30 Klafter (115 Kubikmeter) Brennholz in die Stadt zu führen. Darüber hinaus durfte die Obersäckinger Bevölkerung im Stadtwald Reisholz sammeln, soweit es die Säckinger Bürger nicht benötigten. Im erwähnten Vergleich wurde ferner darauf verwiesen, dass Obersäckingen seine Weidefläche in der eigenen Gemarkung vergrößern sollte.

Der Vergleich wurde in der Folgezeit nicht immer befolgt. Das Großherzogliche Bezirksamt verurteilte die Stadt am 12. Oktober 1846 zur Einhaltung der Vereinbarung von 1772. Sieben Jahre später beschwerte sich Obersäckingen erneut in derselben Angelegenheit. Die Stadt Säckingen machte daraufhin ihre Nachbargemeinde auf die Vorteile der vielerorts üblich gewordene Stallfütterung aufmerksam und teilte ihr mit, dass sie bereit wäre, den Vertrag von 1772 aufzulösen, zumal die Großherzogliche Regierung schon 1848 ein Gesetz über die Ablösung der alten Waldweiderechte erlassen hatte.

Gemäß der Vereinbarung von 1772 durfte sich das Vieh in den Waldgewannen Buchgrund, Egghalde, Fluthalden, Innerer Gansert, Äußerer Gansert, Gnädig Frauenweiher, Hundsberg, Kellenreute, Ramshalden, Mößhalden, Tiefenau, Weißhalden und Wolfertsrütte aufhalten. Die Flurnamen Fluthalden und Mößhalden gab es 1780 nicht mehr, die Weißhalden, südlich des Hundsbergs, wurden letztmals im Katasterplan von 1896 zur Sprache gebracht.

Der Flurbezeichnung Wachthalden war dagegen noch bis 1965 in der amtlichen topografischen Karte enthalten. Aus ihr könnte man entnehmen, dass im Gebiet unterhalb des Rippolinger Flut-Hofs Beobachtungsstellen der ehemaligen Verteidigungslinie vorhanden waren, die als sogenannte Schwarzwaldlinie von Rothaus bei Murg nach Daxlanden bei Karlsruhe bis 1744 aufrechterhalten wurde.

Heute wird fälschlicherweise der gesamte 500 Meter breite Berghang zwischen dem Heimbach und dem Krebsbach als Kellertsrütti bezeichnet. So auch das Gebiet südlich davon, das in ebenso breiter Ausdehnung als Spitzbühl dargestellt wird. Dabei ist der Spitzbühl, unweit des Heimbachs, eine einzigartige, 400,5 Meter hohe kegelförmige Erhebung, zu der ein serpentinartiger Fußpfad führt. „Als Kinder haben wir viel dort gespielt“, sagt eine etwa 60 Jahre alte Obersäckingerin in froher Erinnerung.

Von den Weißhalden unterhalb des Hundsbergs spricht schon lange keiner mehr. Dieser Flurname war zuletzt im Gemarkungsatlas von 1896 aufgeführt. Der Name gibt Rätsel auf. Warum der innere und der äußere Gansert, das langgezogene Waldgebiet gleich oberhalb der Obersäckinger Feldlage, zu seinem Namen kam, ist ebenfalls schleierhaft. Gänserich lautet die offizielle Wortbedeutung. Man könnte geradezu meinen, dass früher nicht nur Kühe, sondern auch Gänse im Wald daheim waren. Schon in der ersten kartografischen Abbildung von Säckingen um 1660 ist dieser Name enthalten.