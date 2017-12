Bad Säckingen Der Sozialplan steht: Spitalschließung soll ohne Entlassungen auskommen

Spitäler Hochrhein und Betriebsrat haben sich auf einen Sozialplan geeinigt. Demnach soll die Spitalschließung in Bad Säckingen ohne betriebsbedingte Kündigungen vonstatten gehen. Vielmehr erhalten alle Mitarbeiter – ungeachtet der Schaffung von Doppelstrukturen – Beschäftigungsgarantie bis 30. September 2020. Der Sozialplan wird dadurch zwar vier Millionen Euro teurer als geplant. Dennoch sind Geschäftsführung, Betriebsrat und Gesellschafter mit dem erzielten Ergebnis überaus zufrieden.

Die Schließung des Spitals Bad Säckingen soll ohne betriebsbedingte Kündigungen über die Bühne gehen. Vielmehr sieht ein jetzt verabschiedeter Sozialplan vor, dass den bisher in Bad Säckingen tätigen Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung in Waldshut bis zum 30. September 2020 garantiert wird. Das teilen nun die Spitäler Hochrhein-Geschäftsführung, die Gesellschafter und der Betriebsrat in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. "Durch den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen werden rund vier Millionen Euro mehr für den Sozialplan veranschlagt, diese Gelder werden von den Gesellschaftern bereitgestellt", so Landrat Martin Kistler.

Langwierige, aber konstruktive Verhandlungen zwischen Spitäler-Geschäftsführung und Betriebsrat seien der nun erzielten Einigung vorangegangen. Konkret sagt die Arbeitgeberseite zu, dass Bad Säckinger Mitarbeiter in Waldshut weiterbeschäftigt werden, und zwar bei gleicher tariflicher Eingruppierung. Auch Doppelstrukturen, die sich durch die Personalzusammenführung zwangsläufig ergeben, sollen bis 30. September 2020 erhalten bleiben. Allerdings haben Mitarbeiter die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis gegen Abfindung zu beenden, wenn es personelle Überhänge gibt.

Arbeitsverhältnis kann einseitig gekündigt werden

Dies müsse aber bis 31. Januar geltend gemacht werden, heißt es in der Mitteilung. Innerhalb der Kündigungsfrist kann der jeweilige Mitarbeiter sein Arbeisverhältnis einseitig mit einem Monat Vorlaufzeit kündigen. Auch auf Outsourcing-Maßnahmen wollen die Spitäler Hochrhein in diesem Zeitraum verzichten, sofern diese nicht auf Rechtsträger stattfinde, an denen sie zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist.

Im Gegenzug wird den bisher in Bad Säckingen tätigen Mitarbeitern die Fahrtkostenerstattung wie auch die Reisezeitvergütung gestrichen, die sie bisher erhalten haben, wenn sie am Standort Waldshut eingesetzt wurden. Einmalig werde den Mitarbeitern ein so genannter "Flexibilitätsbonus" in Höhe von 2200 Euro Brutto bezahlt, falls das Arbeitsverhältnis nach dem 1. Februar noch nicht gekündigt ist.

Unterm Strich zeigen sich alle an den Verhandlungen Beteiligten zufrieden mit dem erzielten Ergebnis: Es sei eine Lösung gefunden woden, die allen Beteiligten gerecht werde, so Spitäler-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt. Auch Landrat Kistler und Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank freuen sich, dass die Spitälerverantwortlichen mit der nun gefundenen Lösung ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und den Beschäftigten aus Bad Säckingen eine gute Alternative geboten werden könne.

Klaus Spinner, Betriebsratsvorsitzender der Spitäler Hochrhein, ist sich sicher, "dass wir einige der von uns als maßgebend und wichtig erachteten Punkte in den Sozialplanverhandlungen durchsetzen konnten.“ Auch dass die Geschäftsführung eine "Integrationsgruppe" als Ansprechpartner für die Kollegen aus Bad Säckingen ins Leben gerufen habe, begrüßt Spinner. Denn noch gebe es viele Themen, die angegangen werden müssten – von Parkplätzen bis hin zu Zuschüssen für Bahntickets."