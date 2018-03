Bad Säckingen Der Selbstbehauptungskurs "Power Girls" bringt mehr Sicherheit

Neun „Power Girls“ im Alter zwischen 17 und 23 Jahren haben bei einem Selbstbehauptungskurs gelernt, sich selbstbewusster gegen Angriffe zu wehren.

Neun sogenannte „Power Girls“ im Alter zwischen 17 und 23 Jahren haben am Dienstag und Mittwoch an dem zweitägigen Selbstbehauptungskurs im evangelischen Gemeindesaal teilgenommen. Sie haben dabei praktisch und theoretisch gelernt, sich selbstbewusster gegen Angriffe zu wehren. Die Trainerin Bianca Neußer aus Gailingen hat auf anschauliche Weise, mit Unterstützung von drei kleinen Hunden, vermittelt, dass oft schon ein entschiedener Blick hilft, Täter, die auf der Suche nach einem leichten Opfer sind, abzuschrecken.

Die Frauen haben in den zwei Kurstagen erfahren, durch selbstbewusstes und entschlossenes Handeln, nicht als Opfer, sondern als Gegner der Angreifer zu agieren. Dabei wurden typische Szenen nachgestellt und jede Kursteilnehmerin musste selbst zeigen, wie sie den unberechtigten Angriff eines zudringlichen Mannes abwehrt.

Ziel des Kurses war es, gefährliche Situationen bereits im Vorfeld zu erkennen und diese auch gegebenenfalls zu vermeiden. Den neun Power Girls wurde vermittelt, wo Gefahren lauern und wie „Täter ticken“. Sie haben außerdem gelernt, sich verbal und körperlich zu verteidigen. Die Techniken wurden von den Kursteilnehmerinnen, die aus dem Bildungszentrum Cristiani in Wallbach gekommen sind, gut verstanden und bei den praktischen Übungen, auch gleich richtig umgesetzt.

Eine Kursteilnehmerin hat ein persönliches Erlebnis, das sie vor fünf Monaten hatte, geschildert. Sie ist damals zu einem älteren Mann ins Auto gestiegen, der sie „betatscht“ hat. Sie hat ihn bei der Polizei angezeigt, aber bis jetzt noch nichts bezüglich der Strafverfolgung gehört. Ihr wurde geraten, bei der Polizeidienststelle, bei der die Anzeige aufgenommen wurde, nachzufragen was daraus geworden ist.

Der Selbstbehauptungskurs Projekt „Power Girls“ wird nächste Woche, ebenfalls am Dienstag und Mittwoch, mit zehn anderen jungen Frauen aus dem Bildungszentrum Christiani, wiederholt. Das Projekt „Power Girls“ des Bildungszentrums wird vom Zonta Club Bad Säckingen finanziell und aktiv unterstützt.

So waren Maria von Kageneck und Margarete Basler vom Zonta Club beim Kurs selbst anwesend. Sie haben die Kursleiterin dabei aktiv unterstützt. So erklärte Margarete Basler, die auch Richterin am Amtsgericht in Bad Säckingen ist, zum Abschluss der Veranstaltung, dass es sich bei sexuellen Übergriffen nicht um Kavaliersdelikte, sondern um Straftaten handelt, die bei der Polizei angezeigt werden müssen. Katja Mülhaupt, Leitung Sozialdienst beim Bildungszentrum Christiani, dankte zum Schluss der Trainerin Bianka Neußer für ihre praktischen Hinweise, die den Kursteilnehmerinnen zu mehr Selbstvertrauen verholfen haben.