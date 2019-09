von Michael Gottstein

Die Frage, wie die Seelsorge in den beim Konzept „Pastoral 2030“ zu bildenden 40 Großpfarreien der Erzdiözese Freiburg gewährleistet werden kann und wie die künftige Pfarrei am Hochrhein aussehen soll, hat den Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg beschäftigt. Ferner teilte Dekan Peter Berg mit, dass ein neuer indischer Vikar seinen Dienst aufnehmen werde.

Im Rahmen der „Pastoral 2030“ sollen in der Erzdiözese Freiburg 40 Großpfarreien gegründet werden. Diese orientieren sich nicht mehr am vertrauten Bild der „Pfarrfamilie“, allerdings sollen trotz zentraler Verwaltung die pastoralen Mitarbeiter in der Fläche präsent bleiben und bewährte Einheiten nicht auseinandergerissen werden.

Für die Region gibt es drei Entwürfe: So könnte auf dem Gebiet des Dekanats Waldshut eine Großpfarrei mit 14 Kirchengemeinden und 86 055 Katholiken entstehen. Eine zweite Variante sieht vor, das Dekanat in eine westliche und östliche Hälfte mit je sieben Gemeinden zu teilen, wobei die Grenze östlich von Mariabronnen verliefe. Bei der dritten Variante mit Ost-West-Teilung würde der Bereich Bonndorf-Wutach der benachbarten Großpfarrei zugeordnet.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Alexander Löw befürchtete, dass große Einheiten schwerfälliger würden. Rätin Waltraud Wunderle meinte, dass „die Größe des Gebietes uns erschreckt“. Dekan Berg plädierte gegen eine Teilung. Wie auch Gemeindereferentin Ulrike Roming meinte er, dass es in einem großen Gebilde einfacher sei, Schwerpunkte zu setzen. Er verspreche sich auch Synergieeffekte in der Verwaltung, etwa durch die Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers. Entscheidender ist für ihn die Frage, wo die Zentren seien und die pastoralen Teams ihren Sitz haben werden.

Löw kritisierte, dass man eine Meinung über den Zuschnitt der Pfarrei abgeben solle, aber keine Informationen über den künftigen Personalschlüssel habe. Der Dekan versicherte, dass pastorale Mitarbeiter auch künftig flächendeckend präsent sein würden. Auch biete die „Pastoral 2030“ engagierten Mitglieder neue Chancen, verantwortungsvolle Positionen wahrzunehmen. Bis zur nächsten Sitzung werden die Räte eine Stellungnahme formulieren, die nach Freiburg weitergeleitet wird.

Eine Verbesserung des Personalschlüssels steht in Kürze an: Als Nachfolger für Pater Yesudas, der nach einem Jahr von seinem Orden nach Schuttertal versetzt wurde, wird ein neuer indischer Vikar nach Bad Säckingen-Murg kommen. „Er kommt nicht aus einem Orden und hat Erfahrung in der Seelsorge“, erklärte Berg. Er müsse zwar noch eine Sprachprüfung ablegen, werde aber demnächst eintreffen.

Die Herz-Jesu-Kapelle in Harpolingen hat sich zu einem Dorfmittelpunkt entwickelt, den etwa der Gebetskreis, der Kindergarten und Musiker gerne nutzen würden. Rätin Bärbel Baumgartner überbrachte den Wunsch, die Bankreihen in der Kapelle zu entfernen und durch Stühle zu ersetzen, weil dies eine flexiblere Nutzung ermögliche. „Der Stiftungsrat hat dieses Projekt zurückgestellt, weil wir zuerst ein Gebäudekonzept brauchen“, erklärte Dekan Berg.

Der Vorschlag, nur die ersten zwei bis drei Bankreihen zu entfernen, wurde zwar diskutiert, dafür gab es viel Lob für die vielfältigen Aktivitäten, sodass man sich auf einen Kompromiss einigte: Man wird prüfen, ob man zwei Bankreihen ohne großen Aufwand und Kosten abmontieren kann, danach wird man weitersehen. Schließlich hat der Pfarrgemeinderat einstimmig beschlossen, den Überschuss des Haushaltsjahres 2018 zu jeweils 50 Prozent der Rücklage für die Gebäudeinstandhaltung sowie der allgemeinen Rücklage zuzuführen.