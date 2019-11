von Hrvoje Miloslavic

Eine etwas unerwartete Entwicklung hat eine Debatte in der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg genommen. Diskutiert haben die Mitglieder dabei nicht so sehr die konkrete Raumplanung zur Neustrukturierung der Pfarreien in der Erzdiözese Freiburg im Rahmen der „Pastoral 2030“.

In den Mittelpunkt der Debatte rückte vielmehr das Priesteramt für Frauen, das nach Ansicht seiner Befürworter erst die geeigneten inhaltlichen, strukturellen und personellen Voraussetzungen für die Entscheidung schaffen könne, wo künftige pastorale Zentren einzurichten seien.

Anlass für eine zwar zivilisiert, aber dennoch meinungsstark geführte Diskussion war eine offenkundig von der Initiative „Maria 2.0“ inspirierte schriftliche Stellungnahme des Pfarrgemeinderats an das Dekanat, die von der stellvertretenden Vorsitzenden Waltraud Wunderle verlesen wurde. In der Stellungnahme favorisierte der Pfarrgemeinderat die als Variante 1 bezeichnete Bildung einer neuen Großpfarrei, die in etwa dem Umfang des bisherigen Dekanats Waldshut entspricht. Eine richtige Wahl glaubte der Pfarrgemeinderat aber nicht, zu haben, da es sich bei den Varianten 2 und 3 „nur um Vorläufer für eine später sowieso eingeführte Variante 1“ handele, lautete der Tenor. Mit neuen Umbrüchen und Unruhe sei dann zu rechnen, so die Kritik.

Allgemein zweifelte das Gremium an der „Ernsthaftigkeit der Beteiligung der Basis“. Wie könne eine Stellungnahme zur Neustrukturierung abgegeben werden, ohne dass zuvor weitergehende Informationen etwa über den Personalschlüssel gegeben worden seien, fragte das Gremium. Es brauche eine „Verschiedenheit der Wege, den Glauben zu leben“ und demzufolge auch „Hauptamtliche, die uns auf unserem Weg begleiten“, zitierte Wunderle aus dem Schreiben. Eine Lösung könne die Einführung eines als „unabdingbar“ bezeichneten „Priesteramtes für Frauen und Männer ohne verpflichtenden Zölibat“ sein. So stelle sich die Kirche den anstehenden Veränderungen. Pastorale Zentren dürften nicht „irgendwo“ entstehen, sondern „dort, wo sie gebraucht werden – ganz nahe am Menschen“, wie es in der Stellungnahme heißt.

Einigen Mitgliedern wollte sich die Argumentationslogik dieses Schreibens nicht erschließen. Ein Stimmungsbild zur Raumplanung sei gefragt gewesen, nicht „zu sonstigen Dingen, die uns unter den Nägeln brennen“, sagte Alexander Löw. Insbesondere stieß sich der Vorsitzende am Wort „unabdingbar“, das schließlich durch „erforderlich“ ersetzt wurde. Ein positiver Automatismus sei durch das Frauenpriesteramt nicht zu erwarten, argumentierte Löw mit dem Hinweis auf die evangelische Kirche, die trotz des Pastorenamtes für Frauen von Personalproblemen keineswegs verschont bleibe.

Eine Stellungnahme zu Bedürfnissen vor Ort und zum Wunsch nach entsprechender Ausgestaltung sei erbeten worden, insistierte Tanja Zeiser von der Pfarrei St. Leodegar und Marzellus in Hänner. Die Stellungnahme des Pfarrgemeinderats basiere auf zahlreichen Rückmeldungen, die ausdrücklich Bezug auf Forderungen der Initiative „Maria 2.0“ nähmen, so Zeiser. Skeptisch zeigte sich Stefan Schlachter. Für eine katholische Kirche, die nur als Weltkirche begriffen werden könne, sei es nicht entscheidend, was in Bad Säckingen passiere. Kirche vor Ort funktioniere auch ohne die Frauenweihe, so Schlachter weiter.

Dekan Peter Berg zeigte sich um Schlichtung bemüht. Der Geistliche störte sich an der „priesterzentrierten“ Ausrichtung der Diskussion. Bei der Frage nach der Leitung einer Gemeinde müsse nach alternativen Ämtern Ausschau gehalten werden, unabhängig von Weihe oder Geschlecht, befand der Dekan. „Die Kirche hat sich verändert, wir können nicht in jedem Dorf einen Pfarrer sitzen haben“, sagte er.