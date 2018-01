Bad Säckingen-Wallbach Der Neujahrsempfang in Wallbach ist auch ein Abend der Engagierten

Der Neujahrsempfang in Wallbach bietet den Rahmen für Auszeichnungen. Erfolgreiche Sportler und besondere Zivilcourage werden geehrt.

Besondere Ehren wurden am ersten Tag des Jahres acht jungen Sportlern und einer Familie aus dem Dorf zuteil. Beim Neujahrsempfang im Sitzungssaal des Feuerwehrgerätehauses in Wallbach wurden vier Radballer und vier Kunstradfahrerinnen für ihre sportlichen Leistungen 2017 durch Ortsvorsteher Fred Thelen geehrt. Geehrt wurden auch drei Wallbacher für ihr umsichtiges Handeln, das Schlimmeres verhinderte, bei einem tragischen Unfall zwei Tage vor Weihnachten. Ein schöner Brauch beim Neujahrsempfang ist der Besuch der Sternsinger. Vorgestellt hatte sich auch die Klarinettengruppe um Heinz Thomann mit Laura Thomann, Paulina Lewe und Lenya Seitz, die jüngst das bronzene Leistungsabzeichen für ihr Klarinettenspiel erhalten hatte.

Der Jahresrückblick von Fred Thelen zeigte, dass sich im Dorf einiges getan hat. Thelen gab seinem Bedauern Ausdruck, dass "die Kreisräte aus Bad Säckingen keine Chance hatten, die aus Waldshut betriebene systematische Zerschlagung des Krankenhauses zu verhindern". Sein Dank galt jenen, die bis zum Schluss durchgehalten hatten. Nun solle alle Kraft dahingehend verwendet werden, den Gesundheitscampus mit Leben zu erfüllen.

125 Tagesordnungspunkte bearbeitete der Ortschaftsrat in elf Sitzungen, 50 Anträge für die Flößerhalle, über ein Dutzend Bauanträge, die Fahrradstraße, Wallbachs Beitrag für Bad Säckingen als Fahrrad- und Energiestadt, diverse Straßenbauarbeiten, die Vermittlung zwischen dem in Wallbach/Baden ansässigen Unternehmen Alunova und den Schweizer Nachbarn. Außerdem das nun zu Grabe getragene Bauvorhaben Pumpspeicherwerk. Zeit- und arbeitsintensiv die Vorbereitungen für die Wallbacher Stellungnahme. Dass sich das Gewerbegebiet mit der Bildungseinrichtung Christiani und dem neuen China-Restaurant mit Leben füllt, freute den Ortsvorsteher. In diesem Jahr steht die Verschönerung des Brunnenplatzes in der Rheinstraße an, es gibt Überlegungen zur Umsiedlung des Feuerwehrgerätehauses an den Ortsrand. Thelen lobte die "ausgezeichnete Zusammenarbeit, die im Ortschaftsrat über die Parteigrenzen hinaus gepflegt werde", "das gute Miteinander im Dorf", wozu 37 verschiedenen Staatsangehörigkeiten, Vereine, Ehrenamtliche sowie die Schule mit Elternbeirat und Förderverein beitrügen.