von Michael Gottstein

Ihre Anerkennung für 14 junge Sportler aus Wallbach haben Ortsvorsteher Fred Thelen und Bürgermeister Alexander Guhl beim Neujahrsempfang in der Flößerhalle ausgedrückt. Thelen freue sich, dass es in Wallbach viele junge Sportler gebe, „die bereit sind, viel Freizeit zu investieren, um ihre guten Leistungen immer weiter zu verbessern oder zu halten“.

Vier Radballern und vier Kunstradfahrerinnen gelangen fünf Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften. „Das ist absoluter Vereinsrekord“, so Thelen. Im Radball wurde das Team aus Kimi Schrott und Jonathan Kranz in der Altersgruppe U 13 baden-württembergischer Meister und belegte bei der Deutschen Meisterschaft (DM) den sechsten Platz. Bei den unter 15-Jährigen gewannen Mika Schrott und Lukas Stocker bei der DM den vierten Platz.

Die Gäste beim Neujahrsempfang in der Flößerhalle. | Bild: Michael Gottstein

Die zwölfjährige Kunstradfahrerin Caroline Wirth blieb in ihrer Altersklasse in Baden-Württemberg ungeschlagen. Als Bezirks- und Badische Meisterin wurde sie in den Talentauswahlkader berufen. Die 16-jährige Maria Wirth und die 14-jährige Stefanie Probst qualifizierten sich im Zweier-Kunstrad zum dritten Mal für die DM, bei der sie den achten Platz erreichten. Anne Lais errang den fünften Platz bei den baden-württembergischen Meisterschaften und bei ihrer ersten DM in der Eliteklasse erreichte sie den 14. Platz. In Abwesenheit geehrt wurde Alisa Lais, die sich zum siebten Mal für eine DM qualifizierte und dabei den siebten Platz belegte.

Auch läuferisch hat Wallbach einiges zu bieten. Alicea Fischer belegte bei den unter 14-Jährigen den ersten Platz bei den Meisterschaften des Badischen Leichtathletik-Verbands. Pepe Schindler gewann in der Klasse U 12 den Trompeterlauf, belegte bei den Bezirks-Waldlaufmeisterschaften zum fünften Mal in Folge den ersten Platz und beim Basler Stadtlauf den zweiten. Mit zwei Teamkameraden unterbot er bei der Dreimal-800-Meter-Staffel die badische Bestzeit um mehr als eine Minute.

Valerie und Dario Montanaro standen mit den Beach-Volleyballern des Scheffel-Gymnasiums im Landesfinale. Valerie wurde 2016 Schweizer Meisterin in der Gruppe U 13, ihr Bruder Dario wurde mit den Jahrgängen U 15 und U 17 mehrfach Schweizer Meister. Auch Karatekämpfer Jonathan Müller feierte große Erfolge in der Schweiz, deren Nationalkader er angehört. Bei den Schweizer Meisterschaften kam er jeweils auf den dritten Rang in der Gruppe U 21 und in der Elite-Auswahl.

Die Sternsinger traten beim Neujahrsempfang in der Flößerhalle auf und sammelten Spenden. | Bild: Michael Gottstein

Thelen blickte auf elf Sitzungen des Ortschaftsrats zurück, dem mit Michael Fritsch, Hans-Peter Joos, Oliver Schapfel und Thomas Schindler vier Neue angehören. Die Wohnbebauung bei der Flößerhalle rücke näher, mit der Verlegung der Industriestraße seien neue Gewerbeflächen in Planung, die Ansiedlung von Bauhof und Feuerwehr habe Priorität.

Karina und Heinz Thomann (Horn) umrahmten den Empfang musikalisch. | Bild: Michael Gottstein

Auch der Bahnhalt und ein Park-and-Ride-Platz seien in greifbarer Nähe, der Brunnenplatz werde 2020 realisiert. Für Schlagzeilen gesorgt hatte der siebenstündige Stromausfall im Juli. Fertig wurde der Verkehrsübungsplatz für Grundschüler. Für den fehlenden Regenunterstand kündigte Thelen eine Lösung an. Beim Neujahrsempfang sammelten die Sternsinger Geld für einen guten Zweck. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Hornisten Karina und Heinz Thomann.