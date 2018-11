von Hans-Walter Mark

Beim Konzert des Musikvereins Harpolingen begrüßte der Musikvereinsvorsitzende Benedikt Schmid den neuen Dirigenten Andreas Seitz. Im Mittelpunkt des Programmpunkts Ehrungen standen aber der Dank und die Würdigung der Verdienste des bisherigen Dirigenten Ehrfried Bäumle für dessen erfolgreiches musikalisches Wirken. Dabei skizzierte Schmid die verschiedenen Funktionen, die der scheidende Dirigent im Musikverein während seiner 40-jährigen Vereinszugehörigkeit mit großem Engagement ausübte.

Dazu gehören 17 Jahre Jugendleiter und Vizedirigent und 16 Jahre musikalischer Leiter. „Die abwechslungsreichen Konzerte, gespickt mit Oberstufenstücken, haben mich genauso begeistert wie die Mischung der Musikstücke bei den Auftritten. Auch deine Proben waren unglaublich. Mit dir Musik zu machen, tut einfach gut. Bei uns im Verein hast Du Geschichte geschrieben“, würdigte Schmid Bäumles außerordentliches Engagement im Harpolinger Blasmusikorchester.

Ernennung zum Ehrendirigenten

Als sichtbares Zeichen und Anerkennung seines großen Einsatzes im musikalischen Bereich, aber auch für die Tätigkeiten im Verein, ernannte der Vorsitzende Benedikt Schmid Bäumle zum Ehrendirigenten. Für seine langjährige Tätigkeit als Dirigent erhielt er vom Bund Deutscher Blasmusikverbände die Verdienstnadel „Lyra in Grün“. Mit je einer Rose bedankten sich die Musikerinnen. „Bei der Taktübergabe bekam ich eine Gänsehaut und es gab auch nasse Augen“, dies war für Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer Ausdruck der großen Wertschätzung, die Bäumle in Harpolingen genießt.

Eveline Stoll für 25 Jahre Blasmusik geehrt

Seit 25 Jahren, zuerst in Strittmatt und ab 2010 in Harpolingen, macht Eveline Stoll Musik. Verbandsdirigent Peter Fräßle ehrte die Flötistin mit der silbernen Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Neben der herausragenden musikalischen Kompetenz, freute sich Fräßle, dass sich die Geehrte auch außerhalb der Musik außerordentlich einbringt. So sorge sie bei Veranstaltungen für eine entsprechende Dekoration und damit für eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Ein weiteres Aufgabengebiert, das sie wie alle anderen auch mit großer Zuverlässigkeit ausübt, ist die Pflege der Instrumente.

Termin Für den Adventsbrunch am Sonntag, 2. Dezember, gibt es noch Karten. Diese können am Donnerstag, 8. November, zwischen 19 und 20 Uhr im Probelokal, das auf dem Schulplatz gelegen ist, abgeholt werden.

