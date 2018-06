Harpolingen Der Musikverein Harpolingen feiert sein 125-jähriges Bestehen mit großem Festprogramm

Vom Freitag, 8. Juni bis Sonntag, 10. Juni, feiert der Musikverein Harpolingen in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest seinen 125. Geburtstag.

Seit dem Jahre 1893 besteht der Musikverein Harpolingen. Vom Freitag, 8. Juni bis Sonntag, 10. Juni feiern die Musiker in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest mit einem umfang- und abwechslungsreichen Jubiläumsprogramm den 125. Geburtstag.

Mit dem Fassanstich eröffnet Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer am heutigen Freitag um 15 Uhr die Festlichkeiten im eigens für diesen Anlass auf dem Dorfplatz aufgestellten Festzelt. Am späten Nachmittag und als Einstimmung in das Wochenende sind neben der Bevölkerung die Handwerker zum "Handwerkertreffen" eingeladen. Ab 18.30 Uhr sorgt die Feuerwehrmusik Murg und ab 20 Uhr die Trachtenkapelle Altenschwand für gute Laune. Ihren Spaß haben die Anwesenden sicherlich auch bei den kurzweiligen Handwerkerspielen. Die Schaumparty am Freitagabend ab 21.30 Uhr gibt sicherlich im Nebenzelt rund um den Dorfbrunnen unter den heißen Rhythmen des DJ Helmi eine vergnügliche Angelegenheit.

Am Samstag (9. Juni) sind die Musikvereine ab 14 Uhr unter dem Motto "Dabei sein ist alles" zur Musikanten-Rallye mit großem Spaßfaktor eingeladen. Ihr folgt um 17 Uhr ein zünftiger Bayerischer Abend mit der Siegerehrung der Musikanten-Rallye. Besucher mit dem Motto entsprechender Kleidung (Dirndl und Lederhose) werden vom Veranstalter mit einem Freigetränk belohnt. Nach dem Musikverein Hütten (ab 17 Uhr) versprühen ab 19 Uhr rund zwei Stunden die etwa fünfzig Musikerinnen und Musiker umfassende Trachtenkapelle Mühlenbach mit stimmungsvoller und fetziger Blasmusik vom Feinsten Oktoberfeststimmung pur. Ab 21 Uhr bringt die allseits bekannte Kapelle “Wälderwahn“ mit Stimmungsmusik pur das Zelt zum Beben. Solistische Showeinlagen auf dem Alphorn, dem Bariton, der Flöte runden das Programm ab.

Der Sonntag (10. Juni) steht ganz im Zeichen des Bezirksmusikfestes. Den Gottesdienst um 9 Uhr in der Herz-Jesu-Kapelle, die an diesem Tag ihr Patrozinium begeht, umrahmt die Trachtenkapelle Hogschür. Der Musikverein Willaringen begleitet mit zünftiger Blasmusik den Frühschoppen (ab 10.30 Uhr). Anschließend folgt die Festrede des Bürgermeisters der Stadt Bad Säckingen und gleichzeitigen Schirmherrn Alexander Guhl. Ab 12 Uhr stellen sich die Vereine des Bezirks 7 im 45 minütigen Rythmus vor. Trachtenkapelle Herrischried (ab 12 Uhr), Stadtmusik Laufenburg (ab 12.45 Uhr), Musikverein Niederhof (ab 13.30 Uhr), Musikverein Oberhof (ab 15.30 Uhr, Musikverein Binzgen (ab 16.45 Uhr) und Musikverein 1860 Rickenbach ab 17 Uhr.

Von 14.15 bis 15.30 Uhr präsentiert sich ein Gesamtchor, dem die Musikvereine aus Oberhof, Binzgen und Rickenbach angehören. In diesem Rahmen finden die Ansprachen der Bezirks- und Verbandsrepräsentanten statt.

Zum Abschluss des dreitägigen Festes folgt ein weiterer Höhepunkt. Mit der Band “7 Sins“ konnte der Musikverein Harpolingen eine "Spitzenband" gewinnen, die in verschiedenen Musikrichtungen zu Hause ist wie beispielsweise Soul, Pop oder Rock. Die fünf Vollblutmusiker interpretieren Hits der 70er, 80er Jahre sowie aktuelle Songs. Das Repertoire umfasst beispielsweise Songs von Donna Summer, Tina Turner, Bruno Mars, Pink, Toto, Phil Collins und Amy Winehouse.