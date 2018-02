Bad Säckingen-Harpolingen Der Musikverein Harpolingen feiert Jubiläum

Der MV Harpolingen bereitet sich derzeit intensiv auf die Festivitäten zu seinem 125-jährigen Bestehen vor. Den Höhepunkt bildet das Wochenende von 8. bis 10. Juni.

Neben dem Rückblick auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr 2017 das 125-jährige Bestehen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Harpolinger Musikvereins. Der Auftakt der Veranstaltungen findet am Samstag, 3. März, um 14 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Der Musikverein stellt den Jubiläumsbaum, an dem alle Wappen des Bezirksvereins angebracht sind, dem der Harpolinger Verein angehört. Eine Stärkung und ein Freigetränk gibt es für alle, die an diesem Nachmittag am Heckfenster ihres Autos ein Werbeplakat anbringen.

Zwei Wochen später, am Sonntag, 18. März, lädt der Musikverein zum großen Jubiläumsdoppelkonzert mit der Stadtmusik Bad Säckingen als erstem musikalischen Gratulanten ein. Mit der Ausrichtung des Bezirksmusikfests und einem vielseitigen Programm steht das Wochenende von 8. bis 10. Juni ganz im Zeichen des Jubiläums. Rechtzeitig zu diesem Fest präsentiert sich der Musikverein mit einem neuen Logo.

"Überall, wo wir hinkamen, konnten wir uns hören und sehen lassen, das Frühjahrskonzert, aber auch alle anderen Auftritte haben bestens geklappt und wir erhielten viel Lob“, fasste Dirigent Ehrfried Bäumle das Jahr 2017 zusammen. Er gab die positiven Rückmeldungen an das Orchester weiter. Bäumle forderte die Musiker auf, durch eine intensive Probenarbeit beim Jubiläumskonzert die hohe musikalische Leistungsfähigkeit des Musikvereins zu zeigen. Für vorbildlichen Probenbesuch als Voraussetzung eines erfolgreichen Musizierens zeichnete Ehrfried Bäumle Mitglieder aus: Traugott Brenner, Bettina Bächle, Ehrfried Bäumle, Jonas Baumgartner, Torsten Thoma und Fridolin Thoma. Bäumle gratuliert auch Tim Saller. Er legte erfolgreich das silberne Leistungsabzeichen ab.

Eine Hilfe bei den Jubiläumsvorbereitungen und im Alltag sieht Vorsitzender Schmidt in der neu erstellten Geschäftsordnung, die eine detaillierte Aufgabenbeschreibung der Vorstandsmitglieder enthält. Die Jugendausbildung betreffend, teilte der Vorsitzende mit, dass trotz intensiver Werbemaßnahmen nur vier Kinder an einem Zöglingskurs teilnehmen. Am Instrument werden sie von der Jugendmusikschule und in der Theorie vom Musikverein unterrichtet. Verantwortlich für die Ausbildung ist Torsten Thoma.

Kaum Veränderungen gab es bei den Wahlen: Vorsitzender Benedikt Schmid, zweiter Kassierer Torsten Thoma und Jugendvertreter Jonas Baumgartner wurden bestätigt. Neu dem Vorstand ist Schriftführerin Christine Oechslein (bisher Petra Gerspach). Die Kasse werden Olaf Stoll und Celine Baumgartner prüfen. Die große Bedeutung des Musikvereins für das Dorf unterstrich Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer.

Verein und Termine