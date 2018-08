von Werner Probst

Ein Wallbacher Urgestein, in vielen Vereinen integriert und stets mit Hut unterwegs wird heute 80 Jahre alt. Das kann nur Hugo Bäumle sein. Der Jubilar gehörte dem Wallbacher Gemeinderat an, als Wallbach eingemeindet wurde und war anschließend 22 Jahre Mitglied des Wallbacher Ortschaftsrates.

Hugo Bäumle ist in den Wallbacher Vereinen immer noch eine tragende Säule. So ist er zweimal in der Woche in der Männergymnastik des Fußballclub Wallbach mit dabei. Während er in der Gruppe der jüngeren Sportler mitmacht, gibt er bei den Senioren, seit der Gründung der Gruppe mit von der Partie, selbst den „Ton“ an. So wurde er für seine Verdienste zum „Ehren-Leithammelturner mit Goldsiegel“ ernannt, erzählt er schmunzelnd.

Die Vereinsaktivitäten von Hugo Bäumle begannen bereits in jungen Jahren. So schnürte er als Jugendlicher die Fußballstiefel im heimischen FC. Er erinnert sich noch gut daran, als es die Wallbacher A-Jugend 1957, wo er als Linksaußen spielte, in der Pokalrunde bis zum Endspiel des Bezirkes schaffte. In der weiteren Folge spielte er in den Aktivmannschaften, war auch vielfach Trainer, wurde zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt 1991 eine Ehrenurkunde vom Südbadischen Fußballverband für seine Trainertätigkeit.

Eine feste Größe war Hugo Bäumle auch bei der Wallbacher Feuerwehr. So schaffte er es als Oberlöschmeister bis in die Führung der Abteilung und ließ auch seine Handwerkskünste beim Bau des Feuerwehrgerätehauses tatkräftig einbringen, wofür er von der Stadt mit einer Urkunde ausgezeichnet wurde und 1999 das Feuerwehrehrenzeichen in Gold anstecken durfte. Ein Jahr später wurde er zum Ehrenmitglied der Wallbacher Feuerwehrabteilung ernannt.

Zu seinen großen Hobbys zählt zweifellos der Chorgesang. Mit seiner guten Tenorstimme trat er schon in jungen Jahren dem Wallbacher Kirchenchor bei, dem er bis zur Auflösung treu blieb. Nunmehr gehört er 14 Jahre dem Wallbacher Männerchor an. Getreu dem Motto: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, macht ihm der Chorgesang viel Spaß, wobei er auch das gesellige Miteinander nach den Proben nicht vermissen möchte. So werden sicherlich seine Lieblingslieder, das Badnerlied und das Schwarzwaldwanderlied auch an seinem Geburtstag gesungen werden.

Wenn Hugo Bäumle zurückblickt, denkt er auch gerne an die kommunalpolitische Arbeit im Gemeinderat sowie im Ortschaftsrat. 82 mal spendete er auch dem DRK sein Blut.

Hugo Bäumle erblickte in Wallbach das Licht der Welt. Er besuchte die Volks- und anschließend die Fortbildungsschule, ehe er eine Lehre zum Blechner und Installateur machte. In Bad Säckingen und später in Wehr arbeitete er. 1998 ging er in Ruhestand.

1967 heiratete er seine Frau Inge, die vier Jungen das Leben schenke. 1981 zog die Familie in das jetzige Eigenheim. Schwer traf ihn der Tod seiner Frau im Jahre 2003.

Langeweile gibt es für den 80-jährigen auch heute nicht. So macht er noch weitgehend den Haushalt selbst und freut sich, dass seine nebenan wohnende Schwiegertochter immer bereit ist zu helfen. Viel ist er auch noch mit dem Fahrrad unterwegs. Jahrzehnte ist er auch Mitglied des Radsportvereins und wurde für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Von seinem Haus aus genießt er die herrliche Aussicht auf den Rhein und die Schweizer Nachbarschaft. Und mit sicherer Stimme fügt er hinzu, dass er nirgendwo anders seinen Lebensabend verbringen möchte. Die Gratulanten werden am heutigen Montag recht zahlreich sein. Sie werden sich den guten Wünschen der Kinder mit ihren Partnern und den sieben Enkelkindern anschließen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein