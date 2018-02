Bad Säckingen Der Kunstverein Hochrhein sollte eigentlich sein 50-jähriges Bestehen feiern, aber er ist nicht frei von Sorgen

Der Kunstverein Hochrhein leidet an Überalterung und auch mehr Einnahmen wären wünschenswert. Eine Comics-Ausstellung ist in Planung, um auch jüngeres Publikum anzusprechen.

Eigentlich sei ein rauschendes Fest angebracht, findet Frank van Veen. Denn der Kunstverein Hochrhein, teilte der Vorsitzende bei der Hauptversammlung im "Margarethenschlösschen" mit, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Die Feier allerdings, so van Veen, passe weder in die Zeit noch zu den finanziellen Verhältnissen des Vereins.

Der Kassenbericht für 2016 und 2017 von Teodora Chilf bestätigte dies: „Wir sind in beiden Jahren im Minus. Für einen Kunstverein ist das ganz normal, denn Ausstellungen zu organisieren, kostet schließlich Geld.“ Das Problem allerdings verortete Chilf eher in den schwindenden Einnahmen. In beiden Jahren kamen nur rund 4000 bis 5000 Besucher mit entsprechenden Eintrittsgeldern. Der Verkauf von Kunstwerken, der dem Verein jeweils 30 Prozent des Verkaufspreises einbringt, falle mittlerweile fast vollständig aus, 2017 wurden damit nicht einmal 300 Euro erwirtschaftet. Die großen Käufe gebe es nicht mehr. „Vielleicht sollten wir verstärkt in der Schweiz Werbung für die Ausstellungen machen“, schlug Chilf vor. Arm ist der Verein trotzdem nicht, er kann sich immerhin noch auf einem finanziellen Polster von 33 894 Euro ausruhen.

Nach sieben Jahren Tätigkeit im Vorstand stellte sich Teodora Chilf nicht mehr als Kassiererin zur Verfügung. „Man konnte dir die Kasse ohne Bedenken anvertrauen“, verabschiedete Frank van Veen Chilf aus dem Vorstand. Sie werde in Zukunft, mit der baldigen Geburt ihres Enkelkinds, ebenfalls gut beschäftigt sein. Ihre Position wurde neu besetzt mit Paul Zimmermann. Ihm sei der Verein sehr wichtig und er wisse, wie schwierig es in Anbetracht des Mitgliederschwunds sei, den Vorstand zu besetzen, erklärte Zimmermann seine Entscheidung, künftig die Kassierertätigkeit zu übernehmen.

Zum Mitgliederschwund erklärte van Veen, dass auch der Kunstverein „an dem Phänomen der Überalterung und des fehlenden Nachwuchses“ leide. 140 Mitglieder sind aktuell im Verein, vor sieben Jahren waren es noch knapp 200. Gründe dafür könne man nur vermuten. Van Veen fürchtete, dass durch ein immer breiter werdendes Unterhaltungsangebot eine regelrechte „Vereinsfeindlichkeit“ entstehe. „Kultur in der Kleinstadt ist nicht immer einfach“, findet der Vorsitzende.

Vermutlich auch deshalb hat sich der Kunstverein dazu entschlossen, im Juni dieses Jahres mit einer Comics-Ausstellung „auch, aber nicht nur“ ein jüngeres Publikum anzusprechen. Die erste Ausstellung des Vereins für dieses Jahr von 25. Februar bis 25. März bringt die urbanen Gemälde von Klaus Fischer und Skulpturen des Schopfheimer Kunstlehrers Rolf Kurz in die Villa Berberich. In diesem Rahmen soll am 11. März auch die nächste Lesung – an diesem Konzept und der „überragenden Resonanz“ darauf habe man in den vergangenen beiden Jahren Gefallen gefunden – mit Texten von Berthold Brecht stattfinden. Eine weitere Doppelausstellung folgt im September. Van Veen sagt dazu: „Die außergewöhnliche Strenge der Landschaftsfotografien des Säckingers Jakob Bosch und die farbenfrohen Malereien von Eloisa Florido Navarro werden zusammen eine gute Spannung erzeugen.“ Das Jahr wird traditionell mit einer Ausstellung der Gruppe Polygon beschlossen.