Bad Säckingen Der Kammerchor Bad Säckingen feiert sein 25-jähriges Bestehen im großen Stil

Der Kammerchor Bad Säckingen besteht seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass studiert er "Die Schöpfung" von Joseph Haydn als Jubiläumskonzert ein.

Vor aufregenden Zeiten steht der Kammerchor Bad Säckingen: Das Ensemble feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Bei seiner Hauptversammlung ist der Verein offiziell in das Jubiläumsjahr gestartet. Mit Blick auf die Vereinsführung setzt der Kammerchor auf das bewährte Team um die Vorsitzende Fatima Zobeidi-Weber. Einzig die Kassiererin Rita Ortega schied aus dem Vorstand aus. Ihr Amt übernimmt fortan Irene Murmann.

Ein Vierteljahrhundert Kammerchor – das wollen die Sänger groß feiern, und zwar im großen musikalischen Stil. „Wir werden aus diesem Anlass ‚Die Schöpfung’ aufführen“, kündigte Chorleiter Wolfgang Haller an. Das von Joseph Haydn komponierte Oratorium will der Chor dann im kommenden Oktober bei einem Festkonzert im Münster aufführen und so das Jubiläum krönen. „Die Proben laufen schon, genauso wie der Vorverkauf“, informierte Zobeidi-Weber. Sie will den Chor nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern auch auf kameradschaftlicher Basis voranbringen.

„Wir wollen die 25 Jahre feiern und dabei die Chorgemeinschaft stärken“, betonte die Vorsitzende. So wird der Kammerchor in diesem Jahr erstmals ein gemeinsames Probenwochenende auswärts verbringen. „Das gibt uns die Gelegenheit, intensiv am Werk zu üben und was für die Gemeinschaft zu tun“, erklärte Zobeidi-Weber. Im Sinne einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit soll für die Jubiläumsfeierlichkeiten zusätzlich ein Sponsoren-Projekt gestartet werden. Zobeidi-Weber rief ihre Vereinskollegen dazu auf, gemeinsam genügend Spenden aufzutreiben.

Neben dem großen Jahreskonzert, wird es wieder ein Adventskonzert geben. Dieses soll erneut in Zusammenhang mit einer Mitsing-Aktion stattfinden, die der Chor im vergangenen Jahr bereits erfolgreich angeboten hat.

Wie Chorleiter Wolfgang Haller erklärte, hätten Gastsänger so die Chance, einen Teil des Konzerts mitsingen zu können. Für den Kammerchor ist die Aktion gesanglich ebenso wertvoll, wie mit Blick auf die Mitgliederzahlen. „Es ist heutzutage wichtig für einen Chor, genügend Leute zu haben“, so Haller, der sich ansonsten positiv über seine Sänger äußerte. Nur der Probenbesuch könnte zuweilen besser sein, speziell hinsichtlich des herausfordernden Jubiläumskonzerts. Daher wurde nun ein fixes Abmeldesystem vereinbart, das die Probenplanung und deren Durchführung erleichtern soll.

Der Verein

Der Kammerchor Bad Säckingen wurde 1993 gegründet und zählt derzeit 36 aktive Mitglieder sowie sieben Fördermitglieder. Vorsitzende des Vereins ist Fatima Zobeidi-Weber. Die musikalische Leitung des Chors hat Wolfgang Haller inne.

