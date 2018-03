Bad Säckingen Der Grünen-Ortsverband Bad-Säckingen wird jetzt von einer Dreierspitze geführt

Karsten Sielemann, Ute Macht und Violetta Koch führen als Dreierspitze künftig den Bad Säckinger Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen. Die bisherige Vorsitzende Ruth Cremer-Ricken will sich auf ihre Mandate im Bad Säckinger Gemeinderat und im Waldshuter Kreistag konzentrieren.

Der Bad Säckinger Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hat einen neuen Vorsitz. Karsten Sielemann wird fortan gemeinsam mit den bisherigen Vorstandsmitgliedern Ute Macht und Violetta Koch die örtliche Parteibasis leiten. Die langjährige Bad Säckinger Vorsitzende Ruth Cremer-Ricken hatte nicht mehr für den Posten kandidiert. Sie möchte sich fortan verstärkt auf ihre Mandate im Bad Säckinger Gemeinderat sowie im Waldshuter Kreistag konzentrieren.

„Wir sind eine Truppe mit tollen Leuten und guten Ideen“, lobte Cremer-Ricken ihre Parteikollegen und Nachfolger. Als gleichberechtigte Dreierspitze wollen sich Sielemann, Macht und Koch für ihre Partei vor Ort engagieren. Sielemann, der Neue im Bunde, passe mit seinem Profil in das Parteibild. Der 48-Jährige Vater dreier Kinder ist vor rund fünf Jahren von Bielefeld an den Hochrhein gezogen.

Er ist Initiator des Vereins Stadtoasen, dessen stellvertretender Vorsitzinder er ist. Ebenso bekannt für ihren vielseitigen Einsatz für Umwelt- und Naturschutz ist Koch, welche seit zwei Jahren dem Vorstand des Ortsverbandes angehört. Komplettiert wird das Team von Gemeinderätin Macht, die bereits seit knapp 20 Jahren Mitglied der Bad Säckinger Grünen ist.

Die erste größere Herausforderung erwartet den Ortsverband vermutlich im kommenden Jahr, wenn in Bad Säckingen die Kommunalwahlen anstehen. In diesem Zusammenhang kündigte Cremer-Ricken nicht nur ihre weitere Unterstützung, sondern auch ihre erneute Kandidatur für den Bad Säckinger Gemeinderat an. Mit Blick auf die noch laufende Legislaturperiode habe man in dem Gremium zumindest „grüne Fußspuren“ hinterlassen, wie Stadtrat Frank Stortz erläuterte.

Vor allem das Scheitern des Pumpspeicherwerks (PSW) in Atdorf, die Begrünung und Fahrradwege im Brennet-Areal, sowie die EEA-Zertifizierung (European Energy Award) verbuche man als Erfolg. Hinsichtlich des abgesagten PSW wies Cremer-Ricken in ihrem Bericht aus dem Kreistag jedoch darauf hin, dass das Gebiet „Lindauer Tal“ noch im Regionalplan als Option stehe. Die Grünen hätten nun einen entsprechenden Antrag gestellt, dies zu klären. „Wirklich unzufrieden“ zeigte sie sich auch mit der Kleinkindbetreuung im Kreis: „Das Jugendamt könnte weitaus mehr tun.“

Insgesamt zeigten sich die Grünen mit ihren Fraktionen im Gemeinderat und im Kreistag zufrieden. Obgleich Kommunalpolitik Auseinandersetzungen und Kompromissfindung bedeute, ermunterte Stortz zum politischen Mitmischen: „Wenn wir nicht antreten, entscheiden andere.“ Dem pflichtete auch Bernhard Biendl bei, der dazu aufrief sich radikaler auf grüne Themen zu besinnen, um so auch eine Differenz zu anderen Parteien zu schaffen.

Der Ortsverband

Der Grünen-Ortsverband in Bad Säckingen gehört zum übergeordneten Kreisverband Waldshut. Derzeit gehören dem Bad Säckinger Ortsverband rund 20 Mitglieder an. Im Bad Säckinger Gemeinderat ist die Partei mit vier Räten vertreten (Ruth Cremer-Ricken, Frank Stortz, Ute Macht und Michael Koubik). Die Vorsitzenden des Ortsverbands sind Ute Macht, Violetta Koch und Karsten Sielemann. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.gruene-wt.de).