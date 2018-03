Bad Säckingen Der Freundeskreis der Rudolf-Eberle-Schule ist weiter auf Erfolgskurs

Der Freundeskreis der Rudolf-Eberle-Schule freut sich über Mitgliederzuwachs. Die Schulleiterin Erika Breiling berichtet von guter Lehrerversorgung.

Der Freundeskreis der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen freut sich über steigende Mitgliederzahlen. Aktuell hat der Verein 128 Mitglieder. Dies ist nicht zuletzt auf die amtierende und nun wiedergewählte Vorsitzende Andrea Menne zurückzuführen. Seit sie den Vorsitz innehat, haben sich die Mitgliederzahlen verdoppelt. Nicht im stillen Kämmerlein agiert der Verein, sondern macht immer wieder durch die Unterstützung von Projekten, die das Schulleben aufwerten, Vorträgen und medienwirksamen Podiumsdiskussionen auf sich aufmerksam.

Damit werden zahlreiche Projekte, die das Schulleben bereichern und erweitern, erst möglich. Der Verein schafft es auch, immer wieder Unternehmen in Bad Säckingen und aus der Region zur finanziellen Unterstützung und Umsetzung der Projekte zu gewinnen. Trotzdem wünscht sich der Freundeskreis mehr Mitglieder aus den Reihen der mehr als 100 Ausbildungsbetriebe, mit der die Schule zusammenarbeitet. Derzeit sind es nur zwölf Betriebe, bedauert Menne. Um mehr Vereinsmitglieder zu gewinnen, soll die Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangetrieben werden.

Der Freundeskreis agiert unter dem Motto: "Wir fördern. Wir schaffen Kontakte. Wir unterstützen." So wurde unter anderem im vergangenen Jahr die Teilnahme der Berufskollegklassen an der Übungsfirma-Messe bezuschusst und gemeinsam mit der Schule der Schüleraustausch mit der indischen Partnerschule in Bombay unterstützt, berichtete Andrea Menne in ihrem Rückblick. Unterstützt wurden das Schutzengel-Projekt, gemeinsam mit Edeka Sulger in Murg das Apfelkisten-Projekt (Gesunde Schule) und gemeinsam mit Firmen aus Bad Säckingen und der Region das Wasserspender-Projekt.

Es wurden besondere schulische Leistungen unterstützt, Vorträge organisiert und Ruhebänke für den Außenbereich der Schule gestiftet. Für das laufende Schuljahr ist ein Flüchtlings-Ausstellungsprojekt im Rahmen der Projekttage 2018 unter einem multikulturellen Motto geplant sowie Betriebsbesichtigungen, um den Schülern unterschiedliche Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt aufzuzeigen.

Dankbar für den Einsatz des Freundeskreises zeigte sich die Schulleiterin der Rudolf-Eberle-Schule, Erika Breiling: "Ohne den Freundeskreis wären viele Dinge hier nicht umsetzbar." Auch sie hatte Positives zu berichten. Das erste Bilanzgespräch der Fremdevaluation durch das Regierungspräsidium sei mehr als zufriedenstellend verlaufen, sagte Breiling nicht ohne Stolz: "Wir bekamen höchstes Lob, haben die Zielsetzung nicht nur erreicht, sondern übertroffen." Froh zeigte sie sich darüber, dass die Lehrerversorgung für das nächste Schuljahr gesichert ist, während es in diesem Schuljahr "eine Herausforderung" mit rund 55 Lehrern für rund 740 Schüler gewesen sei, wie sie unumwunden zugab. Aktuell ist die Schulleitung in Verhandlung mit dem Landkreis bezüglich der Gebäudesanierung und der Aktualisierung des Schulverwaltungsnetzes.