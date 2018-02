Bad Säckingen Der Fischereiverein Bad Säckingen und Umgebung muss ein strittiges Thema auf die nächste Sitzung vertagen

Misstöne begleiten die Hauptversammlung des Fischereivereins Bad Säckingen und Umgebung. Die Satzungsänderung mit verpflichtenden Arbeitseinsätzen führt zu Spannungen.

Im Fischereiverein Bad Säckingen und Umgebung gibt es weiterhin Unruhe. Die geplanten verpflichtenden Arbeitseinsätze für die Mitglieder sind wiederum bei der Hauptversammlung vertagt worden. Am angestammten Angelrevier Bergsee kommen die geplanten Verbesserungen allerdings noch in diesem Jahr voran. Christoph Joachimi ist zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.

Raymond Vöstel hatte als Vorsitzender ein ambitioniertes Programm für die Hauptlversammlung im Fischerheim am Rheinufer arrangiert: zuerst die fachkundigen Unterrichtungen dann die vereinsinternen Modernisierungen. Knapp 70 Mitglieder des 271 Angler umfassenden Vereins kamen am Samstagabend.

Geschäftsführer Ingo Kramer vom Landesfischereinverband oblag es, gleich zwei der drängenden Probleme vorzutragen. Der Biologe Kramer hat bereits die geplanten Umbaumaßnahmen am Bergsee im städtischen Ausschuss erörtert. Wohlwollend nickte Bürgermeister Alexander Guhl den Maßnahmen dabei zu. Der Bergsee benötigt mehr Frischwasser in den Tiefenbereichen. Das Problem am See ist ein zu enger Abstand zwischen Zu- und Ablauf. Als Lösung werde nun dazwischen ein Damm errichtet. So soll die nötige Sauerstoffsättigung in den tieferen Bereichen erreicht werden. Gleichzeitig werden die Uferbereiche neu arrangiert. „Die Hybrid-Pappeln müssen weg“, merkte Kramer an. Deren Laub zersetzt sich über Faulung im Wasser. Naturnahe Ersatzbepflanzungen sind fest im Plan vorgesehen.

Der Flachwasserbereich, die Fischkinderstube hin zur Insel, wird für die Tretboote durch Holzstämme unpassierbar gemacht. Das alles ist mit wissenschaftlich fundierten Erhebungen abgesegnet, so Kramer. Außerdem ist der Gießenbach/Schöpfebach wieder untersucht worden. Ende 2016 haben die geologischen Erkundungsbohrungen im Gewann den Bach versandet und Ende August 2017 ist vorsätzlich das Wasser per Schieber abgestellt worden. Über die Schadenssumme von knapp 9000 Euro wird noch immer mit der Versicherung gestritten.

Kontrovers ist die neue Satzung samt neuer Beitragsordnung erörtert worden. Dabei gab es so manche Misstöne. Einerseits hatten einige Mitglieder die verpflichtenden Arbeitsleistungen jedes Mitglieds für gut befunden, andererseits sind persönlich abqualifizierende Wortbeiträge gesagt worden. Spannungen, denen der Vorsitzende Vöstel mit einer Vertagung der Entscheidung auf die nächste Versammlung entgegnete.

Bei den 15 Ehrungen der langjährigen Mitglieder sind für 50 Jahre Zugehörigkeit Günther Biegel, Eugen Schäfer und Peter Wehrle ausgezeichnet worden. Seit 40 Jahren dabei sind Karl-Heinz Jagenow, Klaus May und Hans-Dieter Schmidt, seit 30 Jahren Antonio Donato, Andreas Duffner, Volker Schelker und Helmut Wagner. Auf 20 Jahre Mitgliedschaft kommen Rudolf Bühl, Stefan Lütte, Winfried Stahl, Bruno Wollstädter und Mike Damaschke.

Der Vorsitzende des Fischereivereins Bad Säckingen und Umgebung, Raymond Vöstel, ist unter Telefon 0170/804 19 88 erreichbar.

Informationen im Internet: www.fischereiverein-bad-saeckingen.de