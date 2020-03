von Helmut Kohler

Bad Säckingen – 32,45 Stunden Sonne zu viel und 54 Liter pro Quadratmeter mehr Niederschlag: Damit war der Februar in Bad Säckingen der windreichste und mit einer positiven Temperaturabweichung von fünf Grad der wärmste Februar seit Messbeginn 1966.

Der letzte meteorologische Wintermonat begann in Bad Säckingen unter dem Einfluss von Tief „Ottilia“ mit einer strammen südwestlichen bis westlichen Strömung frühlingshaft warm, sehr nass und sehr windig. In der Nacht auf den 4. Februar brachte uns das Sturmtief „Petra“ Böenspitzen bis 90 Stundenkilometern. Auf dem Höhepunkt des Sturmes stieg die Temperatur mit 17,2 Grad auf die höchste Februar-Nachttemperatur seit Messbeginn an. Ausgehend von Sturmtief „Petra“ erreichte uns in der zweiten Nachthälfte eine markante Kaltfront, so dass die Temperatur bis zum Morgen mit einem massiven Temperatursturz innerhalb von nur sechs Stunden von 17,2 Grad auf 3,3 Grad sank. Innerhalb der ersten vier Februartage fiel mit 56 Litern pro Quadratmeter schon 76 Prozent des Februarsolls und 16,8 Liter pro Quadratmeter mehr als im gesamten Januar 2020. Hoch „Frank“ übernahm ab dem 5. Februar das Zepter und sorgte bis zum 9. Februar mit kälterer Meeresluft polaren Ursprungs für ruhiges, sehr sonniges Wetter mit Nachtfrösten. In der Nacht auf den 10. Februar erreichte uns Sturmtief „Sabine“. Dieses beschäftigte uns zwei Tage lang mit Böen von über 90 Stundenkilometern. Neben einigen Feuerwehreinsätzen durch umgestürzte Bäume sorgte „Sabine“ auch für geschlossene Schulen und Kindergärten. Auch nachdem sich „Sabine“ verabschiedete, blieb Bad Säckingen durch die Tiefs „Tomris“ und „Uta“ das windige bis stürmische Wetter mit Regen- und Graupelschauern bis zur Monatsmitte erhalten. Dabei wurde bereits am 13. Februar der langjährige durchschnittliche Februar-Niederschlag übertroffen. In der ersten 4,4 Grad zu warmen Februarhalbzeit fiel mit 84,2 Litern pro Quadratmetern schon 114 Prozent des normalen Februar-Niederschlages. Und die Sonne schien an 59,5 Stunden schon 71 Prozent des Februarsolls.

Auch nach der ersten Februarhälfte blieb uns mit den Tiefs „Viktoria“ und „Wiltraud“ das unbeständige teils windige Wetter mit frühlingshaft milden Temperaturen erhalten. Wenn man den Sinn der Fasnacht darin sieht, den Winter zu vertreiben, war die Bad Säckinger Fasnacht dieses Jahr absolut nicht erforderlich. Denn, wo kein Winter war, konnte auch keiner vertrieben werden. Mit 17,1 Grad hatten wir am Rosenmontag bei strahlendem Sonnenschein sehr warmes „Biergartenwetter“. Am Fasnachtsdienstag stellte sich erneut eine für den diesjährigen Februar typische Westwetterlage ein. Die Sturmtiefs „Zehra“, „Bianca“ und „Charlotte“ sorgten in Bad Säckingen bis zum Monatsende mit stürmischen Böen für wechselhaftes Schauerwetter.

