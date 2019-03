von Helmut Kohler

Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn 1966 war in Bad Säckingen ein Februar so sonnig. Nur 1975 gab es mit 7,3 Litern pro Quadratmeter (l/m²) und 1982 mit 16,8 l/m² in einem Februar noch weniger Niederschlag. In dem 2,5 Grad Celsius (°C) zu warmen letzten Wintermonat fielen mit 25 l/m² nur 34 Prozent des normalen Februar-Niederschlags und mit 154 Sonnenstunden schien die Sonne 70 Stunden über dem Februarsoll.

Tief „Pirmin“ brachte Bad Säckingen mit 7,8 l/m² Niederschlag einen trüben und nasskalten Start in den letzten Wintermonat. Doch bereits ab dem 2. Februar (Maria Lichtmess) war Tief „Pirmin“ Geschichte und Hoch „Chloe“ übernahm mit deutlichen Nachtfrösten die Wetterregie. Wie so oft bei winterlichen Hochdrucklagen löste sich die Hochnebeldecke in Bad Säckingen zögerlich oder gar nicht auf, während man in Schwörstadt durch den nebelvertreibenden „Möhlin-Jet“ den ganzen Tag über die Sonne genießen konnte.

Unter der Hochnebeldecke verzeichnete Bad Säckingen am 6. Februar mit einer Höchsttemperatur von -1,0 °C den zweiten Eistag (Dauerfrost) in diesem Winter. Im Laufe des 7. verlagerte sich Hoch „Chloe“ Richtung Osten und somit hatten in rascher Folge die Tiefs „Rainer“, „Stefan“ und „Uwe“ mit wechselhaftem und teils sehr windigem Schauerwetter den Platz eingenommen.

Steigende Temperaturen sorgten für einen leichten Frühlingshauch. So lagen sie am 9. Februar mit 12,6 °C zum ersten Mal in diesem Jahr im zweistelligen Bereich. Nur einen Tag später verzeichnete die Station unter dem Einfluss von Sturmtief „Uwe“, das mit Böen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde über Bad Säckingen fegte, frühlingshafte 15,2 °C, bevor am Abend die Temperatur bei einem kurzen Gewitter auf winterliche 2,5 °C sank.

Nach diesem turbulenten Wetterabschnitt ging es ab 11. Dank Hoch „Dorit“ mit dem Luftdruck steil bergauf. Unter dem stabilen Hochdruckeinfluss galt ab 13. die Devise: mit viel Sonnenschein tagsüber frühlingshaft mild und in den sternenklaren Nächten winterlich kalt. Bei Kaiserwetter wurde am Ersten Faißen, der auf den Valentinstag (14. Februar) fiel, die Bad Säckinger Fasnacht mit milden Temperaturen und strahlendem Sonnenschein eröffnet.

In der ersten 0,3 °C zu warmen Bad Säckinger Februarhalbzeit schien die Sonne trotz einiger sonnenscheinloser und hochnebelbedeckter Tage Dank Hoch „Dorit“ an 57 Stunden schon 68 Prozent der normalen gesamten Februar-Sonnenscheinzeit. Mit 25 l/m² fielen erst 34 Prozent des Februar-Niederschlagsolls. Nachdem Hoch „Dorit“ auch zum Start in die zweite Hälfte für Vorfrühlingswetter sorgte, fand am 17. Februar das Bad Säckinger Narrentreffen unter strahlendem Sonnenschein mit milden Temperaturen statt.

In dieser sonnigen Wetterphase wurde schon am 19. die langjährige Februar-Sonnenscheindauer um zwei Stunden übertroffen. Am 20. verlagerte sich das Frühlingshoch „Dorit“ Richtung Osten. Der schwache Einfluss von Tief „Werner“ sorgte bei kühleren Temperaturen für leichte Schleierwolken. Nach diesem kleinen Schönheitsfehler sorgte Hoch „Erika“ für sonniges und mildes Wetter. Nachdem „Erika“ schwächelte, sorgte Tief „Xaver“ am 22. für Wolken. Bereits am 23. brachte Hoch „Frauke“ Bad Säckingen bis Monatsende mit trockener östlicher Festlandluft Sonnenschein mit steigenden Temperaturen zurück. Am 28. gab es mit 20,1 °C den ersten warmen Tag (ab 20 °C), sowie die höchste Temperatur in diesem Jahr.