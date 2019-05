Hofläden sind beliebt, fast jeder größere Bauernhof hat mittlerweile einen mehr oder weniger großen Verkauf für eigene Erzeugnisse. Aus der Region, ohne lange Transportwege, frisch und gesund, so mag es der Verbraucher heute. Auf diesen Zug springt nun der Bauernhof Wunderle in Wallbach auf. Wie Ortsvorsteher Fred Thelen in der jüngsten Ortschaftsratssitzung erklärte, habe der Sohn des Bauern mit seiner Ehefrau bei ihm vorgesprochen. Das junge Paar, beide haben studiert, möchte den Bauernhof „aufpeppen“, wie es Thelen nannte und einen Hofladen integrieren.

Die Vorschläge des Paares fanden die Zustimmung des Ortsvorstehers: „Es hörte sich gut an, was sie vorhaben.“ Der Verkauf solle über Automaten funktionieren, in denen die hofeigenen Produkte angeboten werden. So habe Wunderle einen Metzger, der das Fleisch für den Hof verarbeitet. Wie Ortsvorsteher Thelen erläuterte, sollen die bestehenden Schilder mit dem Hinweis „Milchautomaten“ ersetzt werden durch ein „Hofladen„-Schild. Weitere Schilder im Außenbereich seien laut Fred Thelen allerdings genehmigungspflichtig.