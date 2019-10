von sk

Die Deutsche Bahn modernisiert das DB Reisezentrum im Bahnhof Bad Säckingen. Laut Pressemitteilung der Deutschen Bahn wird dabei der Service für mobilitätseingeschränkte Kunden wesentlich verbessert. Der Kundenschalter wird zum Beispiel mit höhenverstellbarer Kundentischplatte sowie mit induktiver Hörschleife für Hörgeschädigte ausgestattet. Aufgrund der erforderlichen Umbaumaßnahmen bleibt das DB Reisezentrum von Donnerstag, 7. November, ab 17 Uhr bis Dienstag, 12. November, geschlossen.

Laufenburg/Murg/Albbruck Darum fahren die Züge der Hochrheinbahn derzeit leer von Bad Säckingen nach Murg und wieder zurück Das könnte Sie auch interessieren

Als Ergänzung wird ein Video-Schalter eingerichtet. Der mit Bildschirm, Mikrofon und Lautsprecher sowie einem Fahrkartenautomaten ausgestattete Video-Schalter ermöglicht eine persönliche Beratung und den Fahrkartenkauf. Per Knopfdruck meldet sich der Kunde an. Der Reiseberater in Villingen schaltet sich auf, sodass Kunde und Reiseberater nun über Webcam und Sprachverbindung miteinander verbunden sind. Auf dem zweiten Bildschirm verfolgt der Kunde die Arbeitsschritte des Reiseberaters. Zum Beispiel die Suche nach einer Verbindung oder dem Fahrpreis. Bezahlt wird mit Bargeld, EC- oder Kreditkarte.