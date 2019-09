Bad Säckingen vor 1 Stunde

Der Bad Säckinger Politiker Rudolf Eberle war auch als Kulturförderer aktiv – das wurde nun auf seiner Erinnerungstafel vermerkt

Die Erinnerungstafel an den Namensgeber in der Bad Säckinger Rudolf-Eberle-Schule wurde ergänzt um seine Verdienste im Einsatz für regionale Künstler. So verhalf er HAP Grieshaber, Werner Dietz und Frowald Häusler zu Verkäufen ihrer Werke und ermöglichte der jungen Anne-Sophie Mutter durch eine Bürgschaft des Landes von knapp einer Million Mark, eine Stradivari zu kaufen.