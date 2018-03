Bad Säckingen Der Bad Säckinger Anwalt Frank van Veen berichtet von seinen Erfahrungen am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag

Der Bad Säckinger Anwalt Frank van Veen berichtet von seinen Erfahrungen am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag

Frank van Veen gibt den Zuhörern im Schloss Schönau einen Einblick in seine Arbeit am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Dabei ist er für Menschenrechte im Kongo eingetreten und lebte wie ein Student.

Von lokalen Rechtsstreitigkeiten zu internationalen Kriegsverbrechen – von Bad Säckingen nach Den Haag: Diesen Weg hatte Frank van Veen beschritten. Darüber berichtete er am Donnerstagabend im Schloss Schönau. Dass der Leiter der Volkshochschule Bad Säckingen, Bernd Crößmann, nur zehn Besucher zu diesem Vortrag begrüßen konnte, lag wohl am schlechten Wetter.

„Nachdem ich 30 Jahre lang als Kleinstadtanwalt glücklich war, wollte ich einmal auf internationaler Ebene arbeiten“, erklärte van Veen. Er studierte Menschenrechte, bewarb sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und wurde beim zweiten Versuch angenommen. Von April bis September 2017 lebte er dort „wie ein Student in einem Zimmer“ und wollte in den ersten vier Wochen wieder nach Hause, weil die englischsprachigen Dokumente schwieriger zu verstehen waren, als er gedacht hatte.

Die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs

Die Geschichte der internationalen Strafgerichtsbarkeit begann mit den Nürnberger Prozessen und ist von der Idee getragen, dass das Prinzip der Staatssouveränität durch die Möglichkeit ergänzt werden muss, Kriegsverbrecher über Ländergrenzen hinweg zu verfolgen. Dem Strafgerichtshof liegen die Rom-Statuten von 1989 zugrunde, denen 123 Staaten beigetreten sind. Van Veen arbeitete in der Berufungskammer, wo eine kollegiale Atmosphäre geherrscht habe und er – der „Anwalt aus der Provinz“, wie er anmerkte – sich neben den Koryphäen durchaus nicht als Außenseiter gefühlt habe.

Berufungsprozess gegen einen Milizgründer hat Erfolg

Er arbeitete an einem Verfahren gegen den kongolesischen Politiker Jean-Pierre Bemba mit: Dieser hatte eine Miliz gegründet, die sich „Bewegung zur Befreiung des Kongo“ nannte, und war in die Zentralafrikanische Republik einmarschiert. „Dörfer wurden abgebrannt, Bewohner massakriert und Frauen vergewaltigt“, so van Veen. In erster Instanz wurde Bemba 2016 zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Dann aber gelang es seinen Anwälten, in Afrika Zeugen zu rekrutieren, die in der Berufungsverhandlung zu Bembas Gunsten aussagten.

Nach einem anonymen Hinweis, dass die Zeugen gekauft worden seien, ermittelte die Staatsanwaltschaft und untersuchte internationale Geldflüsse. Die beiden Anwälte, ein Senator und ein Kontaktmann, wurden im vergangenen Jahr zu Freiheitsstrafen verurteilt. Bembas Strafmaß wurde erhöht. „Es fühlt sich gut an, dass diese Leute im Gefängnis sitzen, und es ist der erste Fall, der sich mit Zeugenbestechung beschäftigt hat“, sagte van Veen. Er freute sich, „als kleines Rädchen“ beteiligt gewesen zu sein.