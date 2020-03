Bleibt daheim – Das ist der Aufruf der Helfer vom DRK-Rettungsdienstes Bad Säckingen. Denn je weniger Menschen sich der Gefahr einer Übertragung des Virus aussetzen, desto weniger sind auch die Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt. Die Rettungssanitäterinnen Alina Kemp, Sarah Mörgelin, Lisa Geitz, Anna Schmid und Notfallsanitäter Bela Bardelang richten deshalb ihren Appell an alle Menschen in der Region. Und immer an Schutzmaßnahmen denken: Mundschutz und Armbeuge.