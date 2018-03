Bad Säckingen Der Abenteurer Rüdiger Nehberg berichtet über seinen Weg vom Würmerfresser der Nation zum Aufklärer gegen Genitalverstümmelung

Rüdiger Nehberg gibt den Zuhörern im Kursaal Einblick in seine Abenteuerreisen und den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung.

„Niemand ist zu gering, um die Welt zu verändern.“ Dies ist eine Botschaft, die der Abenteurer und Aktivist für Menschenrechte, Rüdiger Nehberg, nicht müde wird, zu überbringen. Schließlich hat er sie selbst vorgelebt und dabei für unmöglich Gehaltenes erreicht. Bei seinem Vortrag am Freitagabend im nahezu ausverkauften Kursaal schaffte es der 83-Jährige, die Zuschauer zu begeistern.

Sein lebendiger Vortragsstil war ebenso faszinierend wie das, was er zu berichten hatte. Sein Alter merkte man ihm nicht an, er selbst behält es aber im Hinterkopf, was ihn freilich nur zu noch mehr Tatendrang anspornt: „Ich muss so richtig ranklotzen, denn langsam läuft mir die Zeit davon und ich habe noch so viel vor.“ Bekannt wurde Nehberg als „Würmerfresser der Nation“, aber es war nicht die Sensationssuche, die ihn zu Dschungelexpeditionen und Atlantiküberquerungen trieb, sondern die Neugier auf die Welt.

Geprägt von den Entbehrungen der Kriegszeit, erlernte er den sicheren Beruf des Bäckers und Konditors. „Das Geschäft brummte, aber eine Sinnerfüllung fand ich darin nicht mehr.“ Also ging er ab 1960 auf Abenteuerreisen und merkte bald, dass sich die Entdeckerlust mit dem Engagement für andere verbinden ließ: Ab 1980 suchte er die Yanomami-Indianer in Brasilien auf. Durch schockierende Fotos und Filme konnte er beweisen, dass die Behauptung der brasilianischen Regierung, das Volk werde geschützt, eine reine Propagandalüge war, denn die Indianer fielen dem Goldrausch zum Opfer. Nehberg sandte die Filmaufnahmen an die Weltbank, bekam eine Audienz, und da die Öffentlichkeit auf das Schicksal der Indianer aufmerksam geworden war, besserte sich deren Situation.

Sein großes Lebensthema ist der Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Er erkannte, dass das Problem nur im Einklang mit islamischen Autoritäten zu lösen ist. Seine Ehefrau Annette Weber, mit der er den Verein Target gründete, durfte eine Beschneidung filmen. „Sie hat noch immer Albträume davon“, sagt Nehberg. Doch der Einsatz lohnte sich, denn die Bilder führten dazu, dass der religiöse Führer Mauretaniens eine Fatwa gegen diese Praktiken erließ. Nehberg wandte sich an die Al-Azhar-Universität in Kairo und schaffte es, eine Konferenz einzuberufen: „Da saß ich nun, als kleiner Bäcker aus Hamburg, neben den obersten geistlichen Autoritäten, die festlegten, dass die weibliche Genitalverstümmelung gegen die höchsten Werte des Islam verstoße.“ Da ihm keine Aufgabe zu groß ist, will er erreichen, dass diese Fatwa an der Kaaba in Mekka angebracht wird. Zum Abschluss gab es eine Tombola, die vom Sponsor Intersport Stähle gestiftet wurde.