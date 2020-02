von Susanne Kanele

Viele Interessierte haben die Gelegenheit genutzt und den Berufsinformationstag (BIT) der beruflichen Schulen im Schulzentrum von Bad Säckingen besucht. Auch die 22. Ausgabe präsentierte sich am Samstag als starke Leistungsschau mit einem Querschnitt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region. Aber auch wer auf der Suche nach einer weiteren schulischen Bildungsmöglichkeit war, wurde bei der BIT in Bad Säckingen fündig.

73 Aussteller präsentierten sich in den drei beruflichen Schulen. Zum ersten Mal war auch das Außengelände mit zahlreichen Infomobilen bestückt. „So groß waren wir noch nie aufgestellt im Außenbereich“, sagte Marion Plate, die Hauptorganisatorin des Berufsinformationstages. Und da am Samstag auch das Wetter mitgespielt hatte, wurde der Außenbereich von den Besuchern rege genutzt.

Mit Vielfalt: Waren begeistert von der Anzahl der Aussteller und der beruflichen oder schulischen Möglichkeiten am Hochrhein (von links): Markus Siebold, Leiter des Amtes für Kreisschulen und Liegenschaften, Bürgermeister Alexander Guhl, Carsten Schnell, Leiter der Hauswirtschaftlichen Schule, BIT-Hauptorgnisatorin Marion Plate, Raphael Schopp, Leiter der Gewerbeschule und Erika Breiling, Leiterin der Rudolf-Eberle-Schule. | Bild: Susanne Kanele

Viele Schüler waren gemeinsam mit ihren Eltern gekommen, um sich ein Bild von den beruflichen Möglichkeiten zu machen. „Dass so viele Eltern mit dabei waren, hat gezeigt, dass der Samstag eine gute Wahl für den Berufsinformationstag ist“, ist Marion Plate überzeugt.

Anmelden bis 1. März Wer seine Anmeldung für eine der weiterführenden Schulen noch nicht abgegeben hat, kann das noch bis 1. März persönlich oder im Internet nachholen. Allerdings finden dann dazu keine Informationsveranstaltungen statt.

Kurz vor Ende der Veranstaltung zeichneten sich auch erste Erfolge ab. „Es kamen deutlich viele Anmeldungen“, resümierte Carsten Schnell, Leiter der Hauswirtschaftlichen Schule, gemeinsam mit seinen Kollegen Erika Breiling, Leiterin der Rudolf-Eberle-Schule, und Raphael Schopp, Leiter der Gewerbeschule. Auch Bürgermeister Alexander Guhl schaute bei der BIT vorbei und machte sich ein Bild von der Veranstaltung.

Mit Informationen: Berufe aus allen Sparten stellten sich und ihre Arbeit beim Berufsinformationstag der beruflichen Schulen vor.

Auch Markus Siebold, Leiter des Amtes für Kreisschulen und Liegenschaften des Landratsamtes Waldshut und zuständig für die beruflichen Schulen im Landkreis, war vor Ort. „Nachwuchskräfte werden inzwischen in allen Bereichen gesucht“, erklärte er. Und deshalb haben sich jetzt auch Betriebe präsentiert, die bisher ohne Probleme Auszubildende gefunden haben. „Auch diese Betriebe müssen sich inzwischen bemühen“, berichtete Markus Siebold weiter.

Noch zu Beginn der Veranstaltung waren die drei Schulleiter der beruflichen Schulen noch etwas zurückhaltend mit der Euphorie. Denn obwohl sich die Geburtenzahl im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren in Bad Säckingen laut Bürgermeister Alexander Guhl inzwischen verdoppelt hat, sind diese starken Jahrgänge in den beruflichen Schulen noch nicht angekommen. „Diese zeigen sich jetzt erst in den Kindergärten und Grundschulen“, so der Bürgermeister. Allerdings zeichnet sich immer mehr ab, dass die Schüler und deren Eltern nicht mehr unbedingt den direkten Weg zum Abitur über ein Gymnasium suchen, sondern durchaus auch alternative Möglichkeiten genauer in Augenschein nehmen.

Für den Abschluss Zeit lassen

„Es zeigt sich immer mehr, dass es gut tut, sich für den Abschluss auch ein wenig Zeit zu lassen“, sagt Erika Breiling. Sie sieht sich darin bestätigt, dass die beruflichen Schulen immer wieder und unermüdlich über die vielen Formen der Möglichkeiten für einen höheren Bildungsabschluss informiert haben. Denn: „Die Schüler melden sich nicht mehr nur an, sondern besuchen auch die angebotenen Informationsveranstaltungen“, erklärt Breiling weiter.

Neben den beruflichen und schulischen Möglichkeiten gab es auch einige Präsentationen. Die Schülerinnen des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums stellten in der Hauswirtschaftlichen Schule ihr Stuhl-Projekt vor. Ein halbes Jahr lang haben sich die Schülerinnen damit beschäftigt, einen Stuhl zu designen und das Material zu besorgen.

Mit Fantasie: Die Schülerinnen des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums stellten ihr Stuhlprojekt vor, an dem sie ein halbes Schuljahr gearbeitet haben (von links): Katrin Rutschmann, Lehrerin Inga Wörner, Elena Amann, Clarissa Steffen und Leann Lehmann. | Bild: Susanne Kanele

Unterstützt wurden die Mädchen dabei von den Schülern der Holzklasse der Gewerbeschule, die beim Bau der Stühle geholfen haben. Dieses Projekt wurde von Inga Wörner, Lehrerin der Gewerbeschule, geleitet. Es zeigt, wie unkompliziert und fächerübergreifend die drei beruflichen Schulen zusammenarbeiten.